Planean construir un superestadio de primera división en México: el proyecto incluye un hotel con vista privilegiada, centro comercial y apertura todos los días

La reestructuración del fútbol mexicano apunta hacia una transformación total en la infraestructura deportiva del país. Tras la llegada de Grupo PRODI como los nuevos propietarios del Atlas FC, una ambiciosa propuesta comenzó a llamar poderosamente la atención de la afición rojinegra y de la industria en general. Los nuevos dueños del equipo planean diseñar un complejo vanguardista e inédito en el territorio nacional que promete revolucionar la experiencia de los asistentes.

Aunque actualmente la institución mantiene su localía tradicional en el estadio Jalisco y realiza diversas inversiones inmediatas en el histórico recinto de la Calzada Independencia, el futuro de la institución apunta hacia horizontes totalmente innovadores y de primer nivel.

Planean construir un superestadio de primera división en México: el proyecto incluye un hotel con vista privilegiada, centro comercial y apertura todos los días Atlas FC

¿Cómo será el nuevo estadio del Atlas y qué incluirá el proyecto?

De acuerdo con filtraciones y reportes difundidos por el medio especializado RÉCORD, la iniciativa no se limita únicamente a un recinto deportivo tradicional, sino que contempla la construcción de un complejo integral de entretenimiento con capacidad aproximada para 30,000 espectadores.

Lo más llamativo de los bocetos arquitectónicos y estimaciones financieras es la integración de un hotel con vista privilegiada hacia la cancha, un amplio centro comercial, zonas de estacionamiento y áreas de servicio diseñadas para garantizar una apertura y actividad todos los días de la semana. Esto convertiría al inmueble en un modelo único en su clase dentro del fútbol mexicano.

¿Cuál sería la ubicación exacta del complejo en Jalisco?

En cuanto a la localización geográfica del terreno, señalan que el predio de grandes dimensiones que le interesa a Grupo PRODI se ubica en una zona estratégica del norte de Zapopan, específicamente en las inmediaciones de Calle 2 y el Parque Industrial Belenes.

Esta ubicación se encuentra cerca de importantes puntos de referencia como el Auditorio Telmex, el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco y espacios universitarios. En una fase previa de análisis también se contempló un terreno en Guadalajara junto al CUCEI con participación de la Universidad de Guadalajara, consolidando opciones dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Se dejará de usar el Estadio Jalisco de inmediato?

A pesar de la expectativa generada por este futuro recinto, la directiva del Atlas FC y los canales oficiales del club informaron mediante un comunicado institucional que la prioridad actual sigue centrada en el Estadio Jalisco. Para garantizar el confort de “La Fiel”, se destinaron fuertes inversiones económicas en el inmueble histórico:

Cancha : renovación integral con una inversión superior a los 22 millones de pesos, adaptándose a estándares FIFA.

Sanitarios y vestidores : rehabilitación de módulos sanitarios con una inversión cercana a los 15 millones de pesos y adecuación de vestidores bajo normativas de la Liga MX.

Infraestructura: Integración de 70 nuevas bocinas de audio, estudios estructurales favorables, mantenimiento de la cubierta y pintura de butacas en planta baja.

¿Cuándo iniciará la construcción del nuevo estadio del Atlas?

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte del Atlas FC o de Grupo PRODI que confirme una fecha exacta de arranque para la construcción de la nueva casa rojinegra. El proyecto de los nuevos dueños se mantiene en etapas de planeación, diseño arquitectónico, viabilidad financiera y gestión de permisos administrativos.

Mientras tanto, el equipo continúa disputando sus encuentros oficiales en el Estadio Jalisco, combinando el presente de mantenimiento inmediato con el sueño a largo plazo de estrenar una sede vanguardista en el fútbol mexicano.