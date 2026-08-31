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Uno de los mayores activos que ofrece Jalisco al ecosistema de tecnologías de la información es el talento humano.

Desde las escuelas públicas y privadas de la entidad, que suman 55 universidades, se capacitan ingenieros con carreras que incluyen desde la Electrónica hasta Desarrollo de Software y Ciberseguridad.

Pero este semillero de talento no solo surte al ecosistema de Jalisco, pues de acuerdo con Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, uno de cada cinco egresados de las carreras de tecnología de las universidades públicas, migra a los hubs estadounidenses, representados principalmente por Silicon Valley, en Palo Alto, California.

Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. UdG

La historia en las universidades privadas es similar: Álvaro Parres, director del Departamento de Electrónica Sistemas e Informática del Iteso, asegura que a las empresas con presencia en Jalisco, con nombres como Intel, Oracle o Foxconn, les cuesta retener el talento.

“La mayor parte de los egresados de estas carreras se quedan en Guadalajara dos o tres años y a partir de ahí, más de la mitad sale del país”, comentó en entrevista.

Sin embargo, desde la perspectiva del directivo del Iteso, no se trata de un tema de calidad de vida, sino de uno aspiracional.

En áreas de Electrónica del Iteso se gradúan de 20 a 25 ingenieros al año, y de toda el área tecnológica se gradúan al año entre 150 y 200.

La oferta académica del Iteso incluye Electrónica, Sistemas, Desarrollo de Software y Ciberseguridad, Mecatrónica y Sistemas Embebidos.

Además, la demanda por personal formado en Jalisco es tal, dice el representante del Iteso, que las universidades se esfuerzan para que sus alumnos no empiecen a trabajar antes de terminar sus carreras.

Hay oferta y trabajo de sobra. Tenemos el problema de que tenemos que frenar que los chicos no empiecen a trabajar, porque encuentran trabajo desde el sexto semestre”, comentó.

Además, en áreas como electrónica, no es que falte oferta, sino que a los alumnos no les llama tanto la atención como el desarrollo de software.

“Hay estudios que señalan que como el estudiante ya no ve la Electrónica, siente que no es relevante, pero los carros y los celulares son electrónicos. Ahora hay que pedir que regresen a electrónica”, dijo Parrés.

Formar entrepreneurs

Una rama que todavía es terreno muy fértil en Jalisco es el sistema de proveedores, emprendedores y startups.

En este sentido, Marco Antonio Pérez señaló que desde hace cinco años, los campus de la Universidad de Guadalajara, ha cambiado la visión formativa de los ingenieros con el fin de generar las herramientas para que se desarrollen las startups.

Hasta hace poco, comentó, los alumnos no sabían nada de finanzas personales, intereses, préstamos o amortizaciones.

Para ello, la universidad desarrolló programas transversales, que incluyen materias como finanzas, liderazgo, innovación, emprendedurismo y ciencias liberales, que incluye política o derecho, entre otras.

Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco. Gobierno del Estado de Jalisco

La población beneficiada asciende a más de 2,000 alumnos en el caso de la Universidad de Guadalajara, que se inserta en las ingenierías.

En total, Jalisco gradúa cada año hasta 35,000 ingenieros.

Además, las universidades hace trajes a la medida para cubrir las necesidades de personal del sector privado, a través de diplomados o cursos de capacitación para acortar las brechas.

De acuerdo con el CEO de Intel México, Jesús Palomino, la empresa y la academia desarrollaron hace tres años el programa Jalisco 100 para desarrollar el talento y liderazgo específico para el sector.

Como parte de esta iniciativa de formación contínua, Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico de la entidad, destacó que el gobierno estatal desarrolla el Jalisco Advanced Semiconductor Park, un centro de formación de talento para el sector público y privado que otorgará diplomados y microcredenciales para el desarrollo de semiconductores.

Este parque permitirá democratizar el aprendizaje, dijo Blanco, debido a que programas como Cadence o Synopsis tienen costos restrictivos.

“El talento es un eje central para mantener el atractivo del ecosistema de tecnología en Jalisco,”, destacó la funcionaria.

Además, el Gobierno del Estado cuenta con subsidios que otorga a las empresas para la contratación de ingenieros recién egresados, como el Recent College Graduates, donde el Gobierno del Estado subsidia 6 meses del sueldo del ingeniero recién egresado, para que la empresa lo capacite y si le gusta lo contrate, lo que elimina el riesgo y el costo de entrenamiento.