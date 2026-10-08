Apoyo: $1,900 bimestrales para gastos de transporte de estudiantes de educación superior de insituciones públicas en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.

El Gobierno de México confirmó a través de los Programas para el Bienestar que el viernes 9 de octubre es el último día para que los estudiantes interesados y que cumplan los requisitos se puedan inscribir a la Beca Gertrudis Bocanegra.

Todos los estudiantes de educación superior de las escuelas públicas de los estados de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas estaban esperando la oportunidad para inscribirse y recibir cada dos meses el apoyo de los 1.900 pesos tienen solo hasta mañana viernes para completar el registro. La cuenta regresiva para la inscripción a la Beca Gertrudis Bocanegra ya comenzó.

Claudia Sheinbaum entregó la beca Gertrudis Bocanegra. Gobierno de México

Cómo se entrega el dinero de la Beca Gertrudis Bocanegra

El dinero de la Beca Gertrudis Bocanegra es depositado cada dos meses en la cuenta del Banco del Bienestar y se extrae por medio de los cajeros automáticos o ventanilla con la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Según indicó el Gobierno de México, el apoyo se entrega solo durante los meses del ciclo escolar y no se consideran los meses en vacaciones de julio y agosto. “Puede recibirse hasta por un máximo de 40 meses, siempre que se mantengan los requisitos establecidos”, detalló el Gobierno.

Dónde se tramita el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra

El trámite de inscripción para la Beca Gertrudis Bocanegra se realiza en el sitio web oficial de la beca ingresando con la Llave MX.

Si eres estudiante debes tener y cargar la siguiente documentación y requisitos: 1. CURP 2. Clave de Centro de Trabajo CCT 3. Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses). 4. Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor.

En el caso de los tutores, madres o padres del alumno, deberán agregar los siguientes documentos: 1. CURP 2. Número de celular. 3. Correo electrónico (opcional). 4. Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “INAPAM”).

Está dirigida a estudiantes de Michoacán de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención. Gobierno de México

La Llave MX es obligatoria para el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra.

Es necesario tener la Llave MX activa y vigente, una vez se inicia sesión con la Llave MX, el sistema direccionará al portal de la Beca Gertrudis Bocanegra para iniciar el registro

Si no tienes tu Llave MX, si eres mexicano necesitarás tu CURP, un número de celular y un correo electrónico, en caso contrario, y aún no tienes la CURP, el sistema te va a pedir ingresar tus datos personales y subir una identificación oficial en formato JPG, PNG o PDF, señaló el Gobierno.

Cómo crear la Llave MX con o sin CURP de forma oficial. Captura sitio web Llave MX

Cómo crear la Llave MX en caso tal de no tenerla:

1. Crea una cuenta en Llave MX en este link

2. Registra tus datos de estudiante.

3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor(a).

4. Descarga tu comprobante de registro.

5. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.