Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron un paro nacional de 24 horas que se llevará a cabo en diversas carreteras del país, tanto federales como estatales. Se trata de una medida de presión que exigirá mayor seguridad. Ambas organizaciones advirtieron que realizarán bloqueos en autopistas y vías importantes, lo que podría afectar a miles de personas que se encuentran de viaje por Semana Santa. En esta línea, David Estévez Gamboa -dirigente de ANTAC- señaló que la protesta se hará una vez concluido el periodo vacacional, con el objetivo de visibilizar sus demandas ante las autoridades. “No queremos afectar a quienes salen de vacaciones, pero después del descanso, el 6 de abril, necesitamos manifestarnos”, explicó Estévez Gamboa. El paro nacional está programado para el lunes 6 de abril, con cierres que podrían extenderse por cerca de 24 horas. Dicha decisión responde a la falta de avances y al incumplimiento de acuerdos previos por parte de las autoridades. Por su parte, Baltazar Valdez Armentia, representante del FNRCM, aseguró que la intención no es perjudicar a la población, sino exigir soluciones concretas: “Nos están orillando a esto. Necesitamos respuestas reales, no promesas”, afirmó. Hasta el momento, se prevén cierres totales o parciales en las siguientes vías: Ante esta situación se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones en la circulación.