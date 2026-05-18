Desde el año 2026, varios productos importados, predominantes en su origen en China, sufrirán un notable aumento en su costo, consecuencia de la instauración de nuevos aranceles que pueden alcanzar hasta el 50%. De acuerdo con la información divulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida afectará a 1,463 mercancías provenientes de naciones con las que México no mantiene tratados comerciales. La Secretaría de Economía ha señalado que los nuevos gravámenes serán aplicables a bienes que ingresan al país en la actualidad, muchos de los cuales se obtienen a través de plataformas digitales y comercio electrónico, resultando en un encarecimiento que se reflejará de manera directa en los bolsillos de los consumidores. Conoce los pormenores de esta disposición y evita contratiempos con las compras importadas. Ten presente que esta medida ya se encuentra vigente a nivel nacional. Los artículos importados que estarán sujetos al arancel más alto, alcanzando hasta el 50%, comprenden: La Secretaría de Economía destacó que las medidas implementadas buscan salvaguardar cerca de 350,000 empleos en sectores definidos como sensibles y enfatizó que no están dirigidas exclusivamente contra ninguna nación. En lo que respecta a equipos de cómputo y teléfonos móviles, la gran mayoría se mantiene exenta de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque al ingresar al país están sujetos al pago del 16% correspondiente al IVA. Los aparatos electrónicos, tales como televisores y refrigeradores, no se incluyen en las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dado que actualmente pagan aranceles que fluctúan entre el 15% y el 20%, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).