Los residuos electrónicos contienen materiales valiosos como “oro, plata y cobre”, que deben ser recuperados. El Gobierno de México, a través de CAEM y CSA, lanzó la jornada ReciclaON para promover su correcta disposición.

Esta campaña del Gobierno de México es una oportunidad para la ciudadanía de contribuir al cuidado del medio ambiente, evitando que aparatos obsoletos terminen en rellenos sanitarios, donde “contaminan el agua y el suelo” con sustancias tóxicas.

“¿Tienes residuos electrónicos que ya no utilizas? ¡Tráelos al #ReciclaON! En la Comisión del Agua del Estado de México y los Centros de Servicios Administrativos te invitamos a participar en esta importante iniciativa.”

Descubre los puntos de recaudación actuales para el ReciclaON

La jornada de recolección de chatarra electrónica se lleva a cabo en múltiples puntos estratégicos a lo largo del Estado de México. Existen “nueve sedes disponibles” para que el público pueda acudir fácilmente a depositar sus aparatos.

Si tienes dudas sobre las direcciones exactas, puedes consultar la información detallada proporcionada. Recuerda que es fundamental “ubicarlos con precisión” para garantizar que tus residuos lleguen a su destino adecuado y sean reciclados.

Gerencia Poniente (Tlalnepantla de Baz)

Gerencia Oriente (Ecatepec de Morelos)

Gerencia Texcoco (Nezahualcóyotl)

Gerencia Atlacomulco (Atlacomulco)

Gerencia Toluca (Toluca)

Gerencia Tejupilco (Tejupilco)

Gerencia Coatepec Harinas (Tenancingo)

Oficinas Centrales CAEM (Naucalpan de Juárez)

Materiales Electrónicos Aceptados en la Campaña

Es fundamental conocer los artículos que son aceptados antes de dirigirse a los centros de acopio. La lista abarca una extensa variedad de equipos de cómputo, electrodomésticos y “aparatos de comunicación obsoletos” que ya no son útiles.

No permita que estos dispositivos permanezcan en su hogar acumulando polvo, ya que representan “una fuente de riesgo” ambiental si son desechados de manera inadecuada. La invitación es a unirse al esfuerzo por mantener el Estado de México limpio y sustentable, asistiendo a un centro de recolección.