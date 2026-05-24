Esta campaña de Gobierno de México representa una valiosa oportunidad para los ciudadanos de colaborar en la preservación del medio ambiente, evitando que los aparatos obsoletos sean desechados en rellenos sanitarios, donde “contaminan el agua y el suelo” con sustancias tóxicas.

Los residuos electrónicos albergan materiales valiosos como “oro, plata y cobre”, que resultan necesarios de recuperar. El Gobierno de México, mediante el esfuerzo de CAEM y CSA, ha implementado la jornada ReciclaON para fomentar su correcta disposición.

Todos los tiran a la basura pero el Gobierno te puede pagar fortunas: así se pueden vender los aparatos viejos de casa (foto: archivo).

“¿Posees residuos electrónicos que ya no utilizas? ¡Tráelos al #ReciclaON! En la Comisión del Agua del Estado de México y los Centros de Servicios Administrativos te extendemos una cordial invitación a participar en esta significativa iniciativa.”

Encuentra los puntos de acopio activos de ReciclaON

La colecta de chatarra electrónica se implementa en diversos puntos estratégicos en el Estado de México. Se habilitan “nueve sedes disponibles” para que la ciudadanía tenga conveniencia al depositar sus dispositivos electrónicos.

Gerencia Poniente (Tlalnepantla de Baz)

Gerencia Oriente (Ecatepec de Morelos)

Gerencia Texcoco (Nezahualcóyotl)

Gerencia Atlacomulco (Atlacomulco)

Gerencia Toluca (Toluca)

Gerencia Tejupilco (Tejupilco)

Gerencia Coatepec Harinas (Tenancingo)

Oficinas Centrales CAEM (Naucalpan de Juárez)

Todos los arrojan a la basura pero el Gobierno llega a desembolsarte fortunas: así se consiguen comercializar los aparatos antiguos de casa (foto: archivo).

¿Qué dispositivos electrónicos están permitidos durante la campaña?

Es fundamental conocer los artículos que son aceptados antes de acudir a los centros de acopio. La lista comprende una extensa variedad de equipos informáticos, electrodomésticos y “dispositivos de comunicación obsoletos” que ya no son útiles.

No permita que estos aparatos permanezcan en su hogar acumulando polvo, ya que constituyen “una fuente de riesgo” ambiental si se desechan de manera inapropiada. Se extiende la invitación a unirse al esfuerzo por mantener el Estado de México limpio y sustentable, asistiendo a un centro de recolección.