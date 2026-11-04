Deidad de piedra hallada en Campeche. “Es una figura que por sus rasgos descarnados apela a motivos mortuorios y se vincularía con una deidad de la muerte", INAH.

El subsuelo mexicano esconde aún secretos que datan de miles de años. Corría el año 2023, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, cuando el INAH intervino en la construcción del Tramo 7 del Trem Maya, luego del hallazgo en Conhuas, Campeche, de una escultura tan aterradora como fascinante.

Según Diego Prieto Hernández, antropólogo y, para ese entonces, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se halló una figura de 25 centímetros con “rasgos descarnados” y “antropomorfos”, una deidad de la muerte.

Imagen de la dedidad de la muerte hallada en el salvamento arquológico del tramo 7 del Tren Maya. Ojos saltones y dientes salidos. INAH

Ojos saltones, mirada diabólica y nariz grande y una sonrisa que genera temor: un detalle más aterrador

El equipo científico del INAH que trabajó en las tareas de salvamento arqueológico del tramo 7 del Tren Maya describió esta figura de la época prehispánica como anómala.

A simple vista se pueden ver los ojos saltones o grandes salidos y dientes grandes de esta deidad de la muerte, una sonrisa macabra, con nariz grande y se le pueden ver deformaciones craneales.

“Es una figura que por sus rasgos descarnados apela a motivos mortuorios y se vincularía con una deidad de la muerte”, detalló Prieto Hernández.

Así describieron esa escultura de la muerte los científicos:

Escultura antropomorfa

Posición sedente de 25 centímetros

Modificación craneal

Antifaz en el cráneo

Entre los rasgos que hallaron los antropólogos se encuentra uno bastante peculiar y algo aterrador. Según el INAH, esta figura de la deidad de la muerte tenía “restos de pigmentos en color rojo”, un color ligado también al inframundo.

Detalles de la deidad de la muerte del 200 al 600 a.D. hallada en México. INAH

El INAH reportó el hallazgo de 64 entierros humanos tras el salvamento arqueológico

El tramo 7 del Tren Maya ya fue construido e inaugurado; sin embargo, cada vez que este tren recorre la península de Yucatán, los pasajeros saben que cruzan tierras que, en su subsuelo, guardan historias que cobran vida.

Prieto Hernández dio a conocer otros hallazgos que los arqueólogos descubrieron durante los trabajos de salvamento arqueológico.

306 bienes muebles

72,480 tiestos cerámicos

64 entierros humanos

21,960 elementos inmuebles como albarradas, basamentos, nivelaciones y caminos antiguos

Reconocimiento de 227 rasgos naturales asociados a presencia humana

Escultura de la deidad hallada por el salvamento arquológico del INAH en el 2023. Ojos saltones, con detalles de pintura roja. INAH

“Esto nos habla de la gran densidad de población que hubo en esta región de la península de Yucatán, gracias a una compleja organización social, a la eficacia de la milpa maya y a un sistema urbano que conectaba a diversas ciudades-Estado que comerciaban entre sí, representando a poblados de cientos de miles de habitantes”, explicaba el titular del INAH ante el hallazgo de estos tesoros arqueológicos y de la deidad de la muerte.