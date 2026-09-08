Tras meses de obras, volvió una de las rutas en tren más usadas que conectará dos ciudades clave de México

Tras meses de trabajos de infraestructura y mantenimiento en el Caribe mexicano, la esperada conexión ferroviaria que une a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen volvió a estar en operación comercial regular. Esta reactivación del Tren Maya en el estado de Quintana Roo promete transformar la movilidad de miles de trabajadores cotidianos, residentes locales y turistas internacionales que transitan a diario por el corredor turístico más concurrido del país.

Con nuevos horarios , tarifas accesibles y un innovador sistema de transporte intermodal , la ruta promete agilizar los traslados regionales y consolidarse como una alternativa eficiente, rápida y segura frente al tráfico carretero tradicional.

Tras meses de obras, volvió una de las rutas en tren más usadas que conectará dos ciudades clave de México Tren Maya

¿Cuándo volvió a operar la ruta del Tren Maya entre Cancún y Playa del Carmen?

El reinicio oficial de las operaciones comerciales de este tramo se concretó el pasado 15 de agosto de 2026, según información publicada por el sitio web oficial del Tren Maya y confirmada en un acto protocolario encabezado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, junto a autoridades de la Secretaría de Turismo del estado.

Desde esa fecha, el tren presta servicio de manera continua todos los días de la semana, conectando estratégicamente las estaciones de Cancún Aeropuerto, Puerto Morelos y Playa del Carmen en un tiempo estimado de trayecto de solo 49 minutos.

¿Cuáles son los horarios de salida y la frecuencia diaria de los trenes?

El servicio ferroviario cuenta actualmente con cuatro salidas diarias distribuidas en turnos matutinos y de mediodía, según los datos difundidos por el portal oficial de boletaje del Tren Maya:

Primer viaje: salida a las 06:45 hrs (llegada estimada 07:34 hrs). Segundo viaje: salida a las 10:30 hrs (llegada estimada 11:19 hrs).

Primer viaje: salida a las 07:47 hrs (llegada estimada 08:40 hrs). Segundo viaje: salida a las 12:00 hrs (llegada estimada 12:53 hrs).



¿Cuánto cuestan los boletos y qué tarifas especiales existen?

De acuerdo con el portal oficial de venta de boletos del Tren Maya, los precios para la Clase Turista en esta ruta se dividen en cuatro categorías diferenciadas según el tipo de pasajero:

Especial ($74 MXN): Dirigido a estudiantes, adultos mayores con credencial INAPAM, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Local ($99 MXN): Exclusivo para residentes acreditados del estado de Quintana Roo.

Nacional ($148 MXN): Para visitantes y turistas de nacionalidad mexicana.

Internacional ($197 MXN): Para turistas extranjeros.

Tras meses de obras, volvió una de las rutas en tren más usadas que conectará dos ciudades clave de México Tren Maya

Los boletos pueden adquirirse directamente en línea mediante el sitio oficial de boletaje o en las taquillas físicas instaladas en las estaciones de Cancún Aeropuerto, Puerto Morelos y Playa del Carmen, con pago en efectivo o tarjetas bancarias.

¿Qué es el nuevo servicio de transporte “Tren Maya Conecta”?

Para solucionar el traslado desde las terminales ferroviarias hacia el centro de las ciudades o zonas turísticas, las autoridades inauguraron de manera simultánea el servicio intermodal denominado “Tren Maya Conecta”, según datos provistos por el Gobierno de Quintana Roo.

Este sistema complementario de autobús tiene un costo de tarifa plana de $55 MXN por pasajero y acerca a los usuarios hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, zonas hoteleras, centros comerciales y playas públicas, facilitando una movilidad integral y fluida para el viajero.