El artículo 151 de la Ley del ISR permite restar estos pagos de los ingresos acumulables, siempre que se cumplan los requisitos del SAT.

Antes de que termine 2026 todavía hay gastos que las personas físicas pueden pagar y después incluir como deducciones personales en su Declaración Anual: honorarios médicos, servicios dentales, psicología, nutrición y gastos hospitalarios.

El artículo 151 de la Ley del ISR permite restar estos pagos de los ingresos acumulables, siempre que se cumplan los requisitos del SAT. El principal es el medio de pago: no deben pagarse en efectivo.

Qué gastos médicos puedes deducir

Además de las consultas, la ley contempla análisis y estudios clínicos, honorarios de enfermería, prótesis, aparatos de rehabilitación y lentes ópticos graduados, estos últimos hasta por 2,500 pesos en el ejercicio. También pueden deducirse gastos hechos para el cónyuge o concubino, padres, abuelos, hijos y nietos, si esas personas no superan el límite de ingresos que fija la ley.

Los servicios de psicología y nutrición deben ser prestados por profesionales con título registrado. Las medicinas compradas directamente en farmacias no son deducibles; solo las incluidas en facturas de hospitales.

Cómo pagar y qué factura necesitas

Los medios válidos son tarjeta de crédito, de débito o de servicios, transferencia electrónica desde una cuenta a tu nombre y cheque nominativo. Hay una excepción para zonas rurales sin servicios financieros.

El pago debe hacerse dentro de 2026: una consulta pagada en enero de 2027 corresponde al ejercicio siguiente. Además, el gasto necesita su comprobante fiscal (CFDI) con tu RFC correcto. Para honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, el uso del CFDI es D01; para gastos por incapacidad o discapacidad, D02.

Las deducciones personales reducen la base sobre la que se calcula el ISR anual. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Así se genera el saldo a favor

Las deducciones personales reducen la base sobre la que se calcula el ISR anual. Si durante el año se retuvo o pagó más impuesto del que correspondía, la diferencia queda como saldo a favor y puede solicitarse en devolución. Por eso conviene que cada gasto médico quede pagado antes del 31 de diciembre con el medio correcto. El monto final depende de los ingresos, las retenciones y las demás deducciones de cada contribuyente.

Además, el total de las deducciones personales no puede superar el menor entre cinco UMA anuales (213,973.20 pesos en 2026) y 15% de los ingresos totales. Quedan fuera de ese tope, entre otros, los gastos por incapacidad o discapacidad, los donativos y las aportaciones para el retiro.

Más detalles en esta nota sobre qué pagos médicos se pueden reclamar al SAT.