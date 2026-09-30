La llegada del tren 19 marca otro paso en la preparación de la futura operación comercial.

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El tren 19 de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya está en la capital y comenzó la etapa de preparación para sus pruebas estáticas y dinámicas. Con esta nueva unidad, la flota que hace parte del proyecto continúa aumentando mientras avanzan las obras y las pruebas del sistema .

La información fue confirmada por la cuenta oficial de Instagram de Empresa Metro de Bogotá, que señaló que los seis vagones del nuevo tren iniciarán las pruebas correspondientes en el patio taller.

“Ya está en Bogotá el tren 19. Más de la mitad de la flota se alista para seguir avanzando. Los 6 vagones de este tren iniciarán pruebas estáticas y dinámicas. Al igual que los demás, es un tren moderno que transformará la forma de movernos en Bogotá. 82.33% de obra alcanzado nos reafirma que el Metro ya es una realidad”, asegura la Empresa Metro de Bogotá.

¿Cuántos trenes faltan para completar la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La llegada del tren 19 significa que ya hay 19 trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá en el proyecto, de acuerdo con la información publicada por el Metro de Bogotá.

Cada tren está compuesto por seis vagones y las unidades que ya se encuentran en Bogotá avanzan en diferentes etapas de preparación y pruebas antes de entrar en operación comercial.

De esta manera, con 19 trenes en el proyecto, faltan 11 trenes para completar una flota de 30 unidades, que es la cantidad contemplada para la Línea 1.

La llegada de nuevas unidades se suma a los avances de infraestructura registrados durante 2026. Al corte del 31 de agosto, la obra general alcanzó el 82,33 % de avance.

¿Cuándo comenzará a operar la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la flota de la Línea 1 del Metro iniciará operación comercial en marzo de 2028.

¿Cuánto ha avanzado la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Uno de los principales hitos recientes es la construcción de 18 kilómetros de viaducto, una cifra que representa tres cuartas partes de los 24 kilómetros que tendrá la vía de la Línea 1.

Además, la Empresa Metro de Bogotá informó que la doble vía férrea ya superó los nueve kilómetros.

Durante la semana del 4 al 11 de septiembre, los trenes también comenzaron a ser visibles para los habitantes y conductores que se movilizan por sectores de las localidades de Bosa y Kennedy, especialmente sobre la avenida Primero de Mayo y la avenida Ciudad de Villavicencio, donde se realizaron pruebas de rodaje.

Con estos avances, la Línea 1 continúa entrando en una etapa en la que las pruebas de los trenes se desarrollan de manera paralela al progreso de la infraestructura.