Metro de Medellín tendrá nuevos cierres viales desde este lunes 28 de septiembre: cuáles son las vías afectadas

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El Metro de Medellín anunció que habrá nuevos cierres, debido al avance de las obras del futuro patio taller del Metro de la 80, a partir de este 28 de septiembre. La medida impactará en dos vías internas, en el occidente de Medellín y será implementada de manera total para permitir el desarrollo de las intervenciones previstas.

Los cierres se realizarán en los sectores de El Progreso y Pilarica y cuentan con un Plan de Manejo de Tránsito avalado por la Secretaría de Movilidad.

¿Qué vías estarán cerradas desde el lunes 28 de septiembre?

Según lo informado por el Metro de Medellín, el cierre afectará a la carrera 67 entre la calle 71 y la transversal 78, y la calle 72 entre las carreras 67 y 69.

Se llevarán a cabo actividades de adecuación de redes, excavaciones y otras intervenciones necesarias para la construcción del futuro patio taller del Metro de la 80.

¿Qué desvíos tendrán que realizar los conductores?

Los trabajos afectarán a las rutas de buses 254i Pilarica Integrada y 289 Pilarica calle 96, además de quienes usan habitualmente la carrera 67.

A partir del 28 de septiembre, los conductores deberán circular por la vía 69 hacia el norte hasta la glorieta de la calle 78 B, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí deberán realizar el retorno y continuar por la carrera 69 hacia el sur.

Luego podrán continuar por Lomas del Pilar I y, al llegar a la calle 73, en el sector de El Rinconcito Ecuatoriano, retomar su recorrido habitual. El plan establecido para estos cierres también contempla señalización preventiva y el acompañamiento de auxiliares de tránsito para orientar a los usuarios y vecinos de la zona.

El patio taller del Metro de la 80 será la zona donde se realizará el mantenimiento de 22 futuros trenes, además de ser destinado para su estacionamiento. Según la información oficial, el proyecto registra el 55% de la ejecución de actividades, mientras que la gestión predial alcanza el 96% de área disponible para la realización de los trabajos.

Actualmente, el proyecto cuenta con diferentes frentes de obra, entre ellos la estación y el viaducto Caribe, la relocalización de redes de servicios públicos, los diseños preliminares de la estación San Germán y la demolición del puente de La Iguaná para instalar una nueva estructura.