La seguridad por aire y por tierra será una de las prioridades durante el Mundial 2026. Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció nuevas acciones destinadas a prevenir incidentes durante el torneo. Entre las medidas más relevantes se encuentra la prohibición de volar drones recreativos o de uso aficionado en zonas vinculadas con la Copa del Mundo. Esta restricción busca reducir riesgos en espacios donde se reunirán miles de fanáticos, así como delegaciones internacionales. El general Román Villalvazo Barrios informó que se desplegarán sistemas especializados capaces de detectar, bloquear o neutralizar cualquier drone no autorizado que intente ingresar a áreas restringidas durante el campeonato. La estrategia contempla el uso de tecnología antidrones para supervisar el espacio aéreo cercano a los puntos clave del torneo. De acuerdo con el mando militar, estos sistemas operarán en la franja más baja del espacio aéreo, aproximadamente desde los 500 pies de altura, que es donde suelen volar los drones recreativos. Solo podrán operar los dispositivos que estén previamente registrados en una “lista blanca” autorizada por las autoridades de seguridad. Esto permitirá identificar rápidamente cualquier aparato que no cuente con permiso. La vigilancia abarcará: Las Fuerzas Armadas llevarán a cabo operativos tecnológicos en distintos puntos relacionados con el torneo. Estos incluyen barridos electrónicos, radiológicos y de comunicaciones para detectar posibles dispositivos sospechosos que representen algún riesgo. Los equipos militares inspeccionarán áreas estratégicas antes y durante los partidos para: Las autoridades señalaron que este tipo de protocolos ya se implementa en eventos internacionales de gran magnitud, donde la seguridad tecnológica es fundamental. “El objetivo es mantener un control total del entorno operativo en los espacios donde se desarrollen las actividades del torneo”, indicaron mandos militares. La Sedena informó que alrededor de 8,000 integrantes de las Fuerzas Armadas reciben capacitación especializada para formar parte del operativo de seguridad del Mundial. El entrenamiento comenzó en enero de 2026 e incluye preparación para distintos escenarios de seguridad. Entre las principales áreas de capacitación se encuentran: Además, a mediados del mes se realizará un ejercicio militar en el que participarán 23 dependencias federales, con simulaciones tanto en gabinete como en operaciones de campo. El objetivo es unificar protocolos de actuación y fortalecer la coordinación entre instituciones para proteger a jugadores, delegaciones y aficionados durante el torneo.