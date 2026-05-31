En la actualidad, continúa el avance en los trabajos del viaducto elevado de Xaltocan como parte del proyecto ferroviario del Tren AIFA-Pachuca, con labores especializadas que se desarrollan sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

Hasta el momento, ya se realizaron maniobras de izaje y montaje de columnas, además de la colocación de trabes tipo cajón y diafragmas estructurales. Paralelamente, siguen los trabajos de colado de pilas de cimentación y armado de zapatas, donde las perforaciones alcanzan profundidades de hasta 20 metros.

La obra contempla la construcción del viaducto elevado para librar autopistas y otras vialidades, mediante la instalación de columnas y estructuras en distintos frentes de trabajo, incluido el tramo correspondiente a la futura estación Xaltocan II.

En esta zona continúan las tareas de preparación del terreno, que incluyen limpieza, despalme, compactación y excavaciones para cimentación, con el objetivo de enlazar el viaducto con la nueva estación ferroviaria.

Avance de la obra del Tren AIFA-Pachuca

El Tren de Pasajeros México–Pachuca “Felipe Ángeles” forma parte de los proyectos prioritarios del gobierno federal para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros en el país.

El tramo AIFA–Pachuca corresponde a la tercera etapa del corredor y contempla 57.6 kilómetros de vía doble electrificada, además de seis estaciones principales, según datos oficiales de Proyectos México.

La obra es ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Los trabajos comenzaron en marzo de 2025 y actualmente presentan un avance cercano al 30%.

Hoy se mantienen activos diez frentes de obra enfocados en;

Construcción civil

Energía

Sistemas de catenaria

Soporte técnico

El proyecto ya generó más de 11,000 empleos directos y representa una inversión aproximada de 44,000 millones de pesos.

En el caso específico del viaducto elevado de Xaltocan, las labores incluyen perforaciones, colado de pilas, montaje de columnas y formación de terraplenes para el futuro tendido ferroviario.

Este tramo elevado permitirá atravesar zonas urbanas, autopistas y cuerpos de agua, con la finalidad de mejorar la conectividad entre Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

Características técnicas del Tren AIFA–Pachuca

El sistema contará con trenes eléctricos capaces de alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora y transportar a 718 pasajeros por unidad.

El proyecto también contempla:

La construcción de dos viaductos con una extensión total de 5.89 kilómetros.

Cuatro subestaciones eléctricas.

Más de 51 kilómetros de cortes y terraplenes.

La instalación de 26 puentes vehiculares.

53 obras de drenaje transversal.

Una base de mantenimiento y cocheras en Mineral de la Reforma.

Además, la liberación del derecho de vía ya supera el 93%, luego de acuerdos con propietarios particulares y ejidatarios, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Fecha estimada de inauguración del Tren AIFA-Pachuca

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable del cuerpo militar encargado de la construcción, informó que todas las obras se desarrollan bajo las normas oficiales mexicanas aplicables al sector ferroviario.

Se estima que el Tren AIFA–Pachuca entre en operación durante 2027 y que pueda movilizar diariamente a cerca de 107,000 pasajeros.

Actualmente, el tramo entre Buenavista y el AIFA ya opera de manera regular, mientras que el ramal hacia Pachuca continúa avanzando en infraestructura y equipamiento, con la meta de fortalecer la movilidad y el desarrollo regional en el centro del país.