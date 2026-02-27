En el marco de la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, sostuvieron un encuentro con los comandantes militares de 35 países. La reunión se llevó a cabo en Washington, D.C., Estados Unidos, donde los representantes de Defensa dialogaron sobre asuntos prioritarios de seguridad regional y estrategias conjuntas para enfrentar amenazas compartidas. El espacio multilateral reunió a ministros y jefes de Defensa con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y definir acciones frente a los desafíos que impactan en la estabilidad del hemisferio. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el encuentro se destacó que la coordinación operativa con el Comando Norte de los Estados Unidos, así como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, mostraron resultados positivos en la frontera común. Según el comunicado, estas acciones contribuyeron a disminuir el tráfico de drogas hacia USA y a reducir delitos de alto impacto en los estados fronterizos mexicanos. Tanto la Marina como la Defensa reiteraron su compromiso de mantener la cooperación internacional en materia de seguridad regional, bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida pero diferenciada, confianza mutua y respeto a la soberanía de cada nación. La mandataria explicó que estos encuentros forman parte de los mecanismos de coordinación bilateral en materia de seguridad que ya estaban acordados entre ambos países. Las reuniones se desarrollan en un contexto de colaboración entre México y Estados Unidos para enfrentar a los cárteles, frenar el tráfico de fentanilo en la frontera y combatir el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.