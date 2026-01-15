Tras el regreso a clases, los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de un descanso extralargo correspondiente al cronograma escolar 2025-2026. El primer puente oficial para estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será uno de los más largos y esperados, ya que se extenderá por cuatro días consecutivos.

Este megapuente abarcará del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero. De acuerdo con el calendario escolar, el viernes no habrá clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, que se realiza de forma periódica al cierre de cada mes. A esto se suma la conmemoración del Día de la Constitución, que aunque se celebra el 5 de febrero, se recorre al lunes 2 para facilitar un fin de semana largo.

Feriados del cronograma escolar 2025-2026 para estudiantes de México

El beneficio de este primer descanso importante no solo es para los alumnos, sino también para tutores y personal docente, quienes disfrutarán de una pausa necesaria tras la reanudación de actividades el pasado 12 de enero.

¿Cuándo será el primer fin de semana largo del año?

El primer feriado puente se extenderá por cuatro días, del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero. La suspensión de clases del viernes se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar, mientras que el lunes será día inhábil por la conmemoración adelantada del Día de la Constitución, lo que da lugar a un fin de semana largo.

Calendario de feriados en 2026

El cronograma escolar 2025-2026 contempla varias fechas clave de descanso. Estos son los principales puentes y suspensiones programados para lo que resta del ciclo:

30 de enero al 2 de febrero: Consejo Técnico Escolar y Día de la Constitución

27 de febrero: Consejo Técnico Escolar

13 al 16 de marzo: puente por actividades religiosas

27 de marzo: Consejo Técnico Escolar

30 de marzo al 10 de abril: vacaciones de Semana Santa

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

26 de junio: Consejo Técnico Escolar

3 de julio: cierre del ciclo escolar

Con este primer megapuente, la SEP da inicio a una serie de descansos que marcarán el ciclo escolar. Para los alumnos de educación básica, estos cuatro días libres llegan como una pausa necesaria tras volver a clases, y los próximos puentes seguirán ofreciendo momentos de recuperación a lo largo del año.

¿Cuándo salen de vacaciones de verano las escuelas en México?

Después de la Semana Santa, las clases continuarán sin interrupciones hasta que concluya el ciclo escolar. Por esta razón, el próximo descanso largo para los alumnos llegará con las vacaciones de verano, que comenzarán el 16 de julio de 2026.