A pocos días de haberse iniciado el 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un mensaje urgente a los contribuyentes, con el fin de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las autoridades recordaron la importancia de presentar la declaración anual en tiempo y forma, sobre todo ante los cambios operativos y tecnológicos que se implementaron para este ejercicio.

Aunque el mensaje está dirigido principalmente a empresas y personas morales, su contenido también resulta clave para las personas físicas, ya que marca el comienzo del calendario fiscal y anticipa la manera en que la autoridad tributaria supervisará el proceso de declaración durante los próximos meses.

El SAT puede devolverte impuestos por estos gastos: revisá este detalle en tu factura. Shutterstock

Su cumplimiento no solo evita sanciones, sino que también contribuye a fortalecer la recaudación que sostiene programas y servicios públicos.

¿Hasta cuándo hay tiempo de presentar la declaración anual 2025?

El periodo para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado empezó el 1 de enero y terminará el 31 de marzo de 2026. En este plazo, las personas morales deben cumplir obligatoriamente con esta responsabilidad, mientras que las personas físicas deberán mantenerse atentas a los avisos y fechas que se les darán a conocer conforme a su régimen fiscal.

¿Cómo es el trámite de la declaración anual del SAT?

El SAT destacó que la nueva plataforma de la declaración anual incluye información precargada que facilita el proceso de presentación. Entre los datos disponibles se encuentran:

Pagos provisionales realizados durante el año

Participación de los Trabajadores en las Utilidades

Retenciones efectivamente enteradas

Comprobantes fiscales relacionados con devoluciones, descuentos y bonificaciones

Remanentes de ejercicios anteriores

El organismo fiscal reiteró que el uso adecuado de la plataforma fortalece la transparencia y agiliza la validación de la información, lo que se traduce en procesos más eficientes y mayor certeza para los contribuyentes.