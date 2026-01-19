La Secretaría de la Defensa Nacional de México ratificó el primero de enero a todos los mexicanos varones nacidos en el país o naturalizados que el Servicio Militar se mantiene como un deber de carácter obligatorio y de orden público.

En ese sentido, todos los varones que se encuentren en edad militar deberán cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN) incluso cuando residan en el extranjero, aunque los procedimientos no son iguales a los que se llevan a cabo cuando se reside en México.

En 2026, el trámite debe ser realizado por todos los mexicanos nacidos en 2008, que alcanzan sus 18 años.

Servicio Militar Obligatorio en México: cómo es para los naturalizados que se encuentran en el país

El SMN dispone de 5 fases obligatorias

Alistamiento

Durante este período las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento -así como los Consulados de México en el extranjero- registran a todos los mexicanos que cumplen 18 años durante 2026. En este período, las fechas de alistamiento van del 2 de enero al 15 de octubre .

Sorteo

Durante algún domingo de noviembre las autoridades realizarán el sorteo y determinarán que cada mexicano cumpla con su función de las siguientes maneras

En los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (bola blanca o azul). Realizan entrenamiento activo.

A disponibilidad (bola negra). Tan sólo mantienen su carácter de inscriptos de manera administrativa.

El alistamiento se mantendrá vigente hasta el 15 de octubre. Fuente: Shutterstock

Reclutamiento

Aquí se acude con la cartilla de identidad del Servicio Militar y se entrega la documentación correspondiente

Adiestramiento

Es el período formal de capacitación que debe cumplirse.

Liberación

En diciembre de cada año las autoridades entregan las cartillas que constatan que se cumplió con la obligación correspondiente.

Nueva norma en el Servicio Militar de México

Desde 2026, el período formal de capacitación constará únicamente de 2 escalones, conformados por 13 sesiones sabatinas que durarán desde las 7 am hasta las 13 pm.

Servicio Militar Obligatorio de México si resido en Estados Unidos: cómo se hace el trámite

“La Ley del Servicio Militar Nacional en su Artículo 11, considera que los mexicanos en edad militar tienen la obligación de inscribirse en nuestros Consulados en el extranjero”, indican las autoridades. Esto compete a cualquier mexicano de entre 18 y 40 años.

En estos casos, los mexicanos que alcanzaron los 18 y viven en Estados Unidos deben alistarse al Servicio Militar entre el 2 de enero y el 15 de octubre.

Luego, será necesario que acudan a su Oficina Consultar más cercana para entregar documentación correspondiente. En ese momento recibirán una Cartilla de Identidad del S.M.N. que contiene una matrícula iniciada con la letra Z. Esto los diferencia de quienes radican en el país, que inician con la letra D.

En dichas circunstancias, no se realiza el entrenamiento militar en los cuarteles, sino que los mexicanos que residen en otro país permanecen “a disponibilidad”, siendo un estatus administrativo y no un servicio activo.