El proceso de alistamiento para el Servicio Militar Nacional dio inicio formalmente y este año marca un hito: todos los jóvenes nacidos en 2008 y años posteriores deberán cumplir obligatoriamente con este deber cívico cuando alcancen la edad correspondiente.

La Secretaría de la Defensa Nacional ratificó el carácter obligatorio de este servicio, aunque implementó una modalidad renovada que promete adaptarse mejor a las necesidades de las nuevas generaciones.

El cambio más significativo: reducir drásticamente el tiempo de compromiso a solo 13 sesiones sabatinas, sin perder el enfoque formativo que caracteriza a esta institución. Una medida que busca facilitar el cumplimiento sin que los jóvenes abandonen sus estudios o actividades laborales.

El nuevo modelo del Servicio Militar Nacional concentra el adiestramiento en 13 sesiones sabatinas, equivalentes a tres meses de compromiso. Fuente: archivo.

La revolución del servicio militar: ahora solo 13 sábados y listo

La transformación más destacada del Servicio Militar Nacional es su esquema de adiestramiento intensivo. Los jóvenes que deben cumplir con esta obligación ahora podrán completar su entrenamiento en únicamente 13 sesiones sabatinas, lo que representa aproximadamente tres meses de compromiso.

Esta modalidad reemplaza el antiguo sistema que demandaba una presencia mucho más prolongada y que, en muchos casos, interfería con los estudios o el desarrollo profesional de los conscriptos.

¡Atención clase 2008! Ya empezó la cuenta regresiva para inscribirte

El llamado está dirigido principalmente a quienes nacieron en 2008, aunque también incluye a los remisos de años anteriores que aún no regularizaron su situación. El periodo para realizar el registro comenzó el 2 de enero y permanecerá vigente hasta el 15 de octubre de 2026.

Los interesados deben presentarse en la Junta de Reclutamiento correspondiente a su municipio o alcaldía portando su acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial y dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello casquete corto.

Las autoridades recomiendan no postergar el trámite hasta las últimas semanas, ya que tradicionalmente se registran saturaciones en las oficinas durante ese periodo.

Noviembre 2026: el sorteo que definirá tu destino militar

Una vez completado el registro, los jóvenes deberán aguardar hasta noviembre de 2026, cuando se realizará el sorteo tradicional que determinará su situación. Este evento, que forma parte de la ceremonia del Servicio Militar desde hace décadas, asigna a cada participante una bola de color —blanca, azul o negra— que define si deberá asistir a las sesiones de adiestramiento o quedará exento. Este mecanismo de selección aleatoria mantiene su vigencia como parte de la tradición institucional, aunque ahora con la ventaja de que quienes resulten seleccionados enfrentarán un compromiso mucho más breve y manejable.

La Sedena confirmó que el Servicio Militar Nacional mantiene su carácter obligatorio para los jóvenes clase 2008 y posteriores, pero con un cambio clave: el adiestramiento se reducirá a solo 13 sábados. ToxyColabs

Sin cartilla, sin futuro: por qué este documento abrirá (o cerrará) puertas

Obtener la Cartilla Militar liberada continúa siendo un requisito fundamental para el desarrollo profesional en México. Este documento oficial no solamente sirve como identificación, sino que constituye un elemento indispensable para acceder a empleos en la administración pública federal, estatal y municipal, así como para ingresar a determinadas instituciones educativas de nivel superior.

Además de cumplir con un mandato legal, los jóvenes que completan este proceso adquieren capacitación en valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso social, aspectos que la Sedena considera esenciales para la formación ciudadana integral.