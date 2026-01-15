El sistema laboral tendrá un cambio significativo con la actualización de la Ley Federal del Trabajo (LFT), una reforma que busca fortalecer el equilibrio entre trabajo y descanso, ampliar derechos y adaptarse a las nuevas dinámicas de empleo.

Estos cambios no se limitan a sectores específicos, ya que alcanzarán a trabajadores formales, personal de servicios, colaboradores de plataformas digitales y empresas tradicionales a nivel nacional. El propósito central es modernizar la LFT y la Ley del Seguro Social (LSS) para responder a una realidad laboral distinta, marcada por jornadas extensas, avances tecnológicos y esquemas cada vez más flexibles.

Conoce los detalles de este importante cambio y aprovecha los beneficios del nuevo esquema laboral. Ten en cuenta el nuevo marco normativo.

¿Por qué cambia el esquema laboral en México?

Las reformas surgen ante la necesidad de actualizar una legislación diseñada para un modelo productivo que ya no corresponde al contexto actual. La intención es mejorar la salud, la productividad y el bienestar de los trabajadores, sin comprometer la estabilidad de las empresas. También responden a compromisos internacionales en materia de derechos laborales y a una demanda social por mejores condiciones de trabajo.

El proceso de implementación será gradual para que haya una adaptación progresiva tanto para empleadores como para empleados.

¿Qué es lo que cambia con la nueva reforma laboral?

Uno de los cambios más relevantes es la propuesta de reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. El nuevo esquema plantea cinco días de trabajo y dos de descanso, en línea con estándares internacionales. Su aplicación será diferenciada por sectores, para evitar impactos negativos en actividades con alta demanda operativa.

Dentro del nuevo enfoque también se encuentra la llamada Ley Silla, vigente desde junio de 2025. Esta norma obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a quienes desempeñan labores de pie durante largas jornadas.

La medida busca prevenir lesiones, fatiga crónica y problemas de salud asociados a la falta de descanso físico.

Otro avance clave es el reconocimiento de derechos laborales para trabajadores de plataformas digitales a partir del 1 de enero de 2026. Conductores y repartidores de aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi tendrán acceso a seguridad social, IMSS e Infonavit. Además, se establecen protecciones frente a prácticas injustas, como bloqueos arbitrarios o falta de transparencia en los pagos.

¿Qué pasará con el aguinaldo en 2026?

El Congreso analiza nuevas propuestas con alto impacto. Entre ellas destaca el incremento del aguinaldo de 15 a 30 días para trabajadores formales y la incorporación de permisos por luto, que otorgarían cinco días pagados tras el fallecimiento de familiares cercanos.

Esta iniciativa -que aún está en discusión- podría aprobarse de forma escalonada durante el año. Este modelo progresivo permite que las empresas ajusten sus procesos sin afectar la productividad ni la generación de empleo, al tiempo que se fortalecen los derechos de los trabajadores.