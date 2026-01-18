Al cumplir la mayoría de edad en México, existen trámites que se vuelven obligatorios y otros que dependen del contexto personal. Entre ellos, el Servicio Militar Nacional sigue siendo uno de los más consultados, sobre todo cuando se anuncian cambios en su duración y modalidad de cumplimiento.

De cara a 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó modificaciones que impactan directamente en la organización del Servicio Militar Obligatorio. Estos ajustes generan dudas entre quienes deberán realizar el trámite, especialmente en lo referido a tiempos, horarios y consecuencias de no cumplirlo.

Aunque el proceso no es nuevo ni reciente, la confirmación oficial de los horarios y del nuevo esquema de adiestramiento obliga a revisar con atención qué se exige, a quiénes aplica y qué ocurre si no se completa el Servicio Militar en 2026.

Servicio Militar Obligatorio 2026: qué establece la Sedena y por qué es obligatorio

El Servicio Militar Nacional en México es una obligación ciudadana establecida en el Artículo 5º de la Constitución Política y regulada por la Ley del Servicio Militar. Su finalidad es formar reservas que puedan colaborar en la defensa del país o en tareas de apoyo a la población ante desastres naturales.

El Servicio Militar obligatorio tendrá un horario particular a partir de 2026. (Foto: archivo).

La Sedena informó que, a partir de 2026, el modelo de adiestramiento cambia respecto del esquema aplicado durante los últimos 45 años. El cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio sigue siendo exigido para los varones, mientras que las mujeres pueden realizarlo de manera voluntaria.

Entre los objetivos del Servicio Militar se encuentran la capacitación básica, la formación en valores cívicos, el respeto a los derechos humanos y la obtención de la cartilla militar liberada, documento que tiene validez como identificación oficial federal.

Horarios del Servicio Militar 2026, duración y qué pasa si no se cumple

Uno de los puntos centrales confirmados por la Sedena son los horarios del Servicio Militar 2026. El adiestramiento se realizará de 07:00 a 13:00 horas , tanto para hombres obligados como para mujeres voluntarias que decidan cumplir el servicio.

Además, el nuevo esquema divide la capacitación en dos escalones. El primero se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo y el segundo del 1 de agosto al 24 de octubre. Con este formato, el número de sesiones se reduce de 44 a solo 13.

Es importante resaltar que no realizar el Servicio Militar Obligatorio en 2026 no genera sanciones penales, pero sí deja al ciudadano en una situación administrativa irregular.

Esto puede impedir el acceso a empleos públicos, corporaciones de seguridad, ciertos títulos profesionales, entre otras cuestiones.