El Gobierno de Claudia Sheinbaum prevé la activación de esta alerta en octubre de 2026. El proyecto está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 28 de septiembre que el Gobierno federal trabaja en un nuevo sistema de alertas meteorológicas para celulares, con el que se busca avisar a la población sobre tormentas fuerters y otros fenómenos naturales mediante una señal similar a la utilizada para los sismos.

El proyecto está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y la Coordinación Nacional de Protección Civil. La intención es que los avisos puedan llegar a los teléfonos sin importar la compañía telefónica o el tipo de plan contratado.

El mecanismo busca fortalecer las herramientas de prevención ante lluvias intensas, ciclones tropicales, huracanes y otros fenómenos meteorológicos que puedan representar un riesgo para la población.

“Esperamos que ya en octubre quede el alertamiento de celulares también para tormentas” , señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El aviso llegará a los celulares sin importar la compañía telefónica

De acuerdo con Sheinbaum, el funcionamiento será similar al sistema de alertas sísmicas que ya reciben algunos teléfonos. En este caso, la señal estará acompañada por un mensaje con información relacionada con el fenómeno que pueda representar una amenaza.

“Es decir, el mismo sonido que viene para sismos pueda venir con un mensaje en todos los teléfonos celulares” , explicó la presidenta.

El anuncio se realizó mientras las autoridades mantenían el seguimiento del huracán Polo, que durante la mañana de este lunes se encontraba frente a las costas de Baja California Sur. Según los reportes oficiales, el ciclón mantenía la categoría 3 y se esperaba que tocara tierra por la tarde en las inmediaciones de Comondú.

Ante este escenario, el Gobierno llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil y evitar desplazamientos cuando las condiciones meteorológicas representen un peligro. También recomendó acudir a los refugios temporales cuando las viviendas se encuentren en zonas vulnerables a:

Inundaciones Vientos fuertes Deslaves

El sistema de alertas móviles pretende complementar estas medidas con un canal de comunicación directo hacia las personas ubicadas en zonas bajo amenaza.

Protección Civil reforzará las acciones ante lluvias y huracanes

El Gobierno federal señaló que la atención ante fenómenos meteorológicos se coordina mediante puestos de mando instalados en las entidades que podrían resultar afectadas.

Los gobiernos estatales tienen la responsabilidad inicial de proteger a la población, con apoyo de las autoridades federales cuando la emergencia lo requiere.

En estas labores participan:

Ejército mexicano

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Otras dependencias

Los planes DN-III-E y Marina contemplan acciones preventivas, atención durante las emergencias y trabajos posteriores para recuperar servicios y atender daños.

Medidas para proteger a comunidades alejadas de la costa

Las autoridades buscan que los avisos también lleguen a personas que viven cerca de:

Ríos Zonas inundables Regiones donde las lluvias pueden provocar crecidas repentinas

De esta manera, las alertas en teléfonos celulares se sumarían a los comunicados de Protección Civil, los recorridos preventivos y los operativos de las fuerzas federales.