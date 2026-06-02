El Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratificó que el esquema conocido como Ley 73 tiene los días contados, ya que por su naturaleza transitoria dejará de ser accesible para las nuevas generaciones de trabajadores.

Este régimen, considerado durante años como el más beneficioso por sus condiciones de jubilación y cálculo de pensión, está llegando a su etapa final. La razón es estructural: solo pueden acceder quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, por lo que, con el paso del tiempo, la población elegible se reducirá hasta desaparecer. En su lugar, el sistema de cuentas individuales de la Ley 97 será el único vigente.

Qué es la Ley 73 del IMSS y por qué fue considerada la pensión más conveniente

La Ley 73 se distingue por ofrecer una pensión de beneficio definido, es decir, el monto no depende exclusivamente del ahorro acumulado, sino del promedio salarial y las semanas cotizadas del trabajador.

Este modelo permitió durante décadas que los jubilados accedieran a ingresos más estables, incluso con incrementos vinculados al salario mínimo, además de garantizar cobertura médica y prestaciones para beneficiarios como viudez u orfandad.

Su principal diferencia con la Ley 97 radica en la seguridad del ingreso: mientras la primera asegura un pago vitalicio respaldado por el Estado de México, la segunda depende del rendimiento de la Afore de cada trabajador.

Ley 73 |Aunque seguirá vigente para quienes ya cotizan bajo ese esquema, cada vez serán menos los trabajadores que puedan acceder. Fuente: ChatGPT

Quiénes quedarán fuera del sistema y por qué la Ley 97 será la única opción

Con el paso del tiempo, cada vez menos trabajadores podrán acceder a la Ley 73. El requisito clave es haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997, lo que excluye automáticamente a las generaciones más jóvenes.

Esto implica que todos los nuevos trabajadores del país únicamente cotizarán bajo la Ley 97, un esquema basado en cuentas individuales administradas por las Afores, donde la pensión final depende del ahorro acumulado y de su rendimiento financiero.

El cambio genera preocupación, ya que implica pasar de un sistema de pensión garantizada a uno condicionado por el comportamiento del mercado y la capacidad de ahorro personal.

Cuándo desaparecerá la Ley 73 y qué significa realmente su “final”

Aunque no existe una fecha exacta de eliminación legal inmediata, el régimen de la Ley 73 se encuentra en una cuenta regresiva natural. Las proyecciones indican que hacia el año 2037 la mayoría de sus beneficiarios ya se habrá jubilado, lo que marcará su desaparición práctica.

En términos reales, esto significa que la Ley 73 no será derogada de forma abrupta, sino que se extinguirá progresivamente hasta dejar de tener nuevos pensionados.

Para los trabajadores actuales, esto no cambia sus derechos adquiridos, pero sí cambia el futuro del sistema previsional en México, que quedará completamente sustentado en el modelo de capitalización individual.