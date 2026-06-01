La jubilación representa una de las etapas más esperadas por muchos trabajadores después de cierta cantidad de años de actividad laboral. Para quienes llegan al retiro, significa la oportunidad de descansar, disfrutar de más tiempo libre y convivir con sus familias sin las exigencias del trabajo cotidiano.

Por ello, una de las dudas más comunes es conocer a qué edad pueden acceder a este beneficio. En el caso de quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum permitirá que algunos empleados puedan iniciar su trámite de retiro desde los 55 años.

Según el decreto publicado en junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las personas afiliadas bajo el régimen pensionario establecido en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE podrán acceder a un esquema de disminución gradual en la edad requerida para obtener la Pensión por Jubilación.

¿Qué significa estar en el décimo transitorio?

Se trata de un esquema de pensión que surgió tras la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007. En ese momento, los trabajadores tuvieron que decidir entre permanecer en el régimen anterior, conocido como Décimo Transitorio, o incorporarse al nuevo sistema de Cuenta Individual.

Quienes optaron por mantenerse en el Décimo Transitorio conservan el derecho a una pensión vitalicia cubierta por el Estado. Esto significa que reciben un ingreso mensual de por vida, cuyo monto se calcula tomando en cuenta:

Años de servicio

Salario del último año laborado

Edad en la que la persona decide retirarse

Además, la pensión se actualiza anualmente conforme a la inflación.

Requisitos para la jubilación anticipada en México

Los requisitos para obtener una pensión bajo el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE dependen del tipo de retiro que se solicite, ya sea por jubilación, por edad y tiempo de servicio o por cesantía en edad avanzada.

En términos generales, es necesario cumplir con cierta edad mínima, contar con años de cotización y haber causado baja del servicio público.

Jubilación por años de servicio:

Los hombres deben acreditar al menos 30 años de trabajo y las mujeres 28 años o más. Actualmente, la edad mínima para iniciar el trámite es de 58 años para hombres y 56 para mujeres, aunque estas edades se ajustan gradualmente conforme al calendario establecido. Esta modalidad otorga una pensión equivalente al 100% del promedio del sueldo básico del último año laborado.

Pensión por edad y tiempo de servicio:

Permite retirarse antes de cumplir con los años requeridos para la jubilación total. Para acceder a ella se deben tener por lo menos 15 años de cotización y haber cumplido 60 años de edad. En este esquema, el monto de la pensión inicia en el 50% del sueldo básico del último año y aumenta conforme se acumulan más años trabajados.

Cesantía en edad avanzada:

Aplica para quienes dejan de trabajar de manera voluntaria o pierden su empleo. En este caso, se requiere un mínimo de 10 años cotizados y haber cumplido al menos 65 años. El porcentaje de la pensión varía dependiendo de la edad con la que la persona se retire.