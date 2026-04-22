Durante el 22 y 23 de abril, el frente frío 46, en combinación con un chorro polar, provocará cambios importantes en el clima de gran parte de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias, heladas y fuertes rachas de viento en al menos 26 estados del país. El organismo indicó que los sistemas atmosféricos ingresarán por el noroeste y avanzarán hacia el interior, elevando el riesgo de inundaciones, deslaves y caída de árboles. Inicialmente, el fenómeno se aproximará a Baja California, donde, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará vientos de entre 40 y 60 km/h, además de lluvias aisladas. Conoce los detalles del reporte oficial del SMN y evita inconvenientes con el mal clima. Para este miércoles, se prevén lluvias fuertes y chubascos en el suroeste del Estado de México, sur de Morelos, distintas zonas de Puebla, así como en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También habrá intervalos de chubascos en estados del norte y centro como: En otras entidades, como San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan lluvias aisladas. Respecto a las temperaturas, se pronostican mínimas de entre -5 y 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. En regiones de Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla, los valores oscilarán entre 0 y 5 °C, lo que podría impactar cultivos y actividades al aire libre. Mientras el frente frío avanza, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones de calor intenso en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, así como en partes de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. También se verán afectadas zonas del noroeste de Durango y el sur de Oaxaca. Estas altas temperaturas podrían incrementar el riesgo de incendios forestales en dichas regiones. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de fuentes oficiales y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición, tanto al frío como al calor. Se prevé que el frente frío se desplace sobre el noroeste, extendiendo los vientos intensos a entidades como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Las autoridades advierten sobre precipitaciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa la posibilidad de encharcamientos, desbordamientos de ríos y afectaciones en zonas bajas. Ante este panorama, se recomienda a la población seguir los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente por la posible caída de árboles y estructuras ligeras debido a los vientos.