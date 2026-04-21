El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca por el avance de nubes negras que podrían provocar un diluvio en el transcurso de los próximos 3 días. Los habitantes de los estados que se encuentran en alerta deberán tomar todos los recaudos posibles a la hora de circular por la vía pública, ya que se prevé que los distintos sistemas climáticos puedan provocar estragos según su intensidad. El SMN anunció que a partir de hoy, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas entidades federativas del territorio azteca. Entre ellas, se destacan Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas; chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se prevén lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California. Durante las próximas 96 horas, el SMN prevé que una serie de fenómenos climáticos afecten con fuertes lluvias y vientos de hasta 60 km/h a distintas regiones del territorio azteca.