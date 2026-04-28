El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió un reporte oficial para la temporada de ciclones tropicales 2026, en la que anticipa una actividad por encima del promedio en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico se espera un comportamiento cercano o incluso ligeramente inferior a la media histórica. Para la zona del Pacífico se calcula la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales, de los cuales entre cuatro y cinco podrían intensificarse hasta convertirse en huracanes de gran magnitud. Ante este panorama, autoridades de Protección Civil destacan que estos pronósticos no deben generar alarma, sino fomentar la preparación y la coordinación para proteger a la población. A partir de mayo, el pronóstico climático estimado es el siguiente: Los nombres asignados para estos sistemas serán: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernán, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke. En esta cuenca se prevé la formación de entre 11 y 15 huracanes, con la posibilidad de que uno o dos alcancen gran intensidad. El pronóstico contempla: Los nombres designados para el Atlántico en 2026 incluyen: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. En cuanto al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), se proyecta una transición hacia condiciones de El Niño entre mayo y julio, con una probabilidad cercana al 61%. Se prevé que este fenómeno se mantenga e incluso se intensifique durante el punto más activo de la temporada (de agosto a octubre). Para el invierno, existe alrededor de un 25% de probabilidad de que evolucione a un evento de gran intensidad.