La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo favorable a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este criterio, formulado en 2023, ha introducido un cambio significativo para muchas familias amparadas bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS. La SCJN ha determinado que la Ley del Seguro Social de 1973 incurre en una violación al principio de igualdad, al establecer porcentajes diferenciados para el otorgamiento de pensiones en función del vínculo familiar con el trabajador fallecido. Con dicho fallo, el máximo tribunal ha reconocido que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión, el mismo porcentaje que se concede al cónyuge o concubino del beneficiario, según corresponda. Las autoridades han determinado que los familiares del beneficiario fallecido poseen derecho a percibir el apoyo económico correspondiente. La Segunda Sala de la SCJN resolvió que la normativa vigente presentaba un carácter discriminatorio, en virtud de que otorgaba el 90% de la pensión al cónyuge o concubino, mientras que a los ascendientes del trabajador fallecido se les destinaba únicamente el 20%. A consecuencia de esta resolución, se instruyó a igualar los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, previa demostración de la dependencia económica. El tribunal subrayó que la pensión debe ser entendida no como un favor, sino como un derecho que emana de las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su trayectoria profesional. La SCJN afirmó que, dado que se trata de un resultado del sacrificio y las contribuciones del asegurado, no puede haber justificación que fundamenten diferencias entre los beneficiarios, siendo esencial asegurar su sustento después del fallecimiento del trabajador. De esta manera, es posible acceder a una pensión vitalicia respaldada por el IMSS, a diferencia de la Ley 97, donde el ingreso depende del ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore. El régimen de la Ley 73 continúa siendo uno de los más valorados frente a la Ley 97 debido al método de cálculo de la pensión. En este esquema, el monto se define a partir del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas -equivalentes a unos cinco años- y del total de semanas aportadas.