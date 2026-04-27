El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el inicio de una onda de calor en la región y, al mismo tiempo, prevé lluvias intensas y posible caída de granizo en un contexto marcado por la contingencia ambiental. El último reporte del SMN indica que, aunque las temperaturas comenzarán a elevarse, la presencia de un canal de baja presión, el ingreso de humedad y la inestabilidad en niveles medios de la atmósfera provocarán lluvias intensas en Puebla, así como precipitaciones aisladas en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, acompañadas de descargas eléctricas. Conoce los detalles de la alerta meteorológica y evita inconvenientes con el mal clima. Para el lunes, se espera que el Frente Frío 47 avance sobre el norte del país. En combinación con una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias con chubascos y rachas intensas de viento en esas zonas. En el caso de la Ciudad de México, se pronostican intervalos de chubascos acumulados de entre 5 y 25 milímetros en un periodo de 24 horas, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes 27 de abril se prevé cielo de medio nublado a nublado a lo largo del día en la Ciudad de México. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, mientras que por la tarde se tornará cálido a caluroso, con temperaturas máximas que irán aproximadamente de los 25 a los 29 grados Celsius. En cuanto a los valores estimados por alcaldía, el pronóstico indica lo siguiente: Las autoridades llaman a la población a seguir de cerca los comunicados oficiales, extremar precauciones ante posibles lluvias, tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas intensas de viento, así como tomar en cuenta las altas temperaturas asociadas a la onda de calor en el contexto de la contingencia ambiental en la región.