La Ciudad de México (CDMX) enfrenta un episodio de calor intenso que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá hasta el jueves 30 de abril. Durante estos días se prevé una combinación de temperaturas elevadas, altos niveles de radiación ultravioleta y rachas de viento que podrían provocar tolvaneras y la caída de objetos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 32 °C. Este escenario se debe a un sistema anticiclónico que limita la formación de nubes y permite una mayor exposición directa al sol. Además, se esperan vientos con rachas de entre 35 y hasta 45 km/h, junto con cielo parcialmente nublado y presencia ocasional de tolvaneras, sobre todo en zonas con menor vegetación. El SMN informa que las jornadas con temperaturas más altas serán el 28, 29 y 30 de abril, cuando en algunas alcaldías se podrían sobrepasar los 32 °C. El horario más riesgoso será entre las 14 y las 17, coincidiendo con el punto máximo de radiación solar. En este lapso aumenta el riesgo de deshidratación, golpes de calor y problemas respiratorios, por lo que se recomienda extremar precauciones y consultar reportes diarios. Las zonas con mayor impacto por el calor serán: En el sur de la capital, la altitud moderará ligeramente las temperaturas (alrededor de 26 °C), aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada. Por las mañanas se esperan mínimas de 13 a 15 °C, mientras que por la tarde la mayoría de las demarcaciones superarán los 30 °C. Las autoridades del SMN sugieren: Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas requieren especial atención. Ante síntomas como mareo, fiebre, piel caliente o confusión, se debe buscar atención médica de inmediato.