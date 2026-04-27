El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la República Mexicana por el avance de distintos sistemas climáticos que combinados provocarán fuertes rachas de viento con posibilidad de que se formen torbellinos. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima lo hizo oficial a través de los distintos canales de comunicación que posee, y detalló uno por uno cuáles serán las entidades federativas amenazadas. Para el lunes 27 de abril, el SMN prevé el avance del frente frío núm. 47 sobre el norte del país, que en interacción con una línea seca en el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo, y rachas de viento en las regiones mencionadas. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. El pronóstico de viento que difundió el organismo gubernamental a través de sus canales oficiales de comunicación pone en alerta a varios estados del país. Esto se debe a que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al circular por la vía pública.