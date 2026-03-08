El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó la llegada de tormentas eléctricas al país a partir del domingo 8 de marzo, que impactarán en distintos estados con fuertes lluvias y posible caída de granizo. Durante los próximos tres días, los ciudadanos que residan en las entidades federativas en alerta, tanto por precipitaciones como por bajas temperaturas, deberán tomar todos los recaudos al respecto para evitar estragos. Para el domingo 8 de marzo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California y las corrientes en chorro polar y subtropical darán origen a la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada. La misma, se combinará con el nuevo frente frío (núm. 40), que generará una brusca caída de las temperaturas, vientos fuertes y lluvias en el noroeste mexicano, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C.. Cabe destacar que durante el transcurso de la jornada el frente núm. 39 se extenderá como estacionario sobre el noreste del país, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, se mantendrán las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste de México, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Este fenómeno se mantendrá producto de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica. Finalmente, continuará la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). Entre el lunes 9 y miércoles 11 de marzo, la Cuarta Tormenta Invernal se desplazará gradualmente sobre el noroeste y norte de México, condiciones que mantendrán el ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. En este contexto, el SMN pone el foco en el frente frío (núm. 40), que recorrerá lentamente el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con las corrientes en chorro subtropical y polar, además de la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, y provocará vientos muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados durante el martes.