El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta dirigida a toda la República Mexicana por la invasión de un nuevo frente frío que provocará un descenso de las temperaturas en distintas regiones del territorio azteca durante el cierre de la primera semana de marzo. Para hoy y durante los próximos días, se prevé ambiente frío en algunos estados, además de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. En este contexto, el SMN advierte por la posibilidad de que se registren granizadas producto de las tormentas eléctricas y la combinación de distintos sistemas que avanzarán por el país a partir del miércoles 4 de marzo y las siguientes 48 horas. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico del tiempo que regirá en el país para el cierre de la primera semana de marzo y vaticinó fuertes precipitaciones en distintas entidades federativas de la República Mexicana. Concretamente, para el miércoles 4 de marzo, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidas la península de Yucatán y el Valle de México, así como el occidente, sur y oriente del territorio nacional. La lupa de atención del SMN, en este sentido, se encuentra posicionada concretamente durante la noche y primeras horas del jueves, cuando un nuevo frente frío se aproxime al noroeste del territorio mexicano, interaccione con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, y genere descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dicha región. No obstante, continuará la onda de calor en algunos estados del país, como Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A partir del jueves 5 de marzo, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, se combinará con divergencia y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generando las condiciones propicias para que lluvia intensamente con descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además del occidente, oriente, sur y sureste del país. La alerta se encuentra dirigida a su vez para la península de Yucatán y el Valle de México, donde se espera posible caída de granizo en entidades del centro y oriente del territorio nacional. Por otro lado, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, ocasionando rachas de viento de hasta 80 km/h y descenso de temperatura en el noroeste y norte de la República Mexicana.