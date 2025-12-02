El Gobierno de la Ciudad de México y Secretaría de Gestión Integral del Agua, SEGIAGUA, exhortaron a todos los habitantes de la capital y que respondan por los pagos del recibo del agua a que validen sus pagos de forma urgente antes de que el servicio se vea afectado por cortes.

“Tu pago de agua fue realizado, pero ¿aún no se ha reflejado en tu estado de cuenta?”, preguntó el Gobierno de CDMX en su sitio web. Si este es tu caso, las autoridades exigen a todos los usuarios para que ingresen al sitio web oficial de Gobierno de CDMX y con la captura del pago, hagan el respectivo reporte.

Gobierno confirmó las zonas con restricción de agua potable. Shutterstock

¿Dónde y cómo reportar el pago del recibo del agua?

Para realizar el reporte de tu pago del recibo de agua y evitar cortes en el suministro, es necesario que ingreses a https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/fut/pagos/validaPagoCDMX y hagas el reporte con con línea de captura.

El Gobierno de la Ciudad de México y SEGIAGUA exhortaron a todos los capitalinos a realizar la validación de pagos para evitar cortes y restricciones en el suministro de agua. Archivo

Este proceso solo aplica en los casos donde el pago, luego de efectuado, no se ve reflejado en el sistema de pagos de la entidad.

¿Qué es la línea de captura para reportar un pago y dónde la veo?

La Línea de Captura, LC, es una clave alfanumérica de 20 caracteres que opera como identificador único. Permite al gobierno vincular de forma precisa el pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s) con el trámite específico que estás realizando, agilizando la certificación del mismo.

La LC, crucial para el esquema de Pago Referenciado, incluye datos específicos del contribuyente y del concepto.

La puedes utilizar para efectuar tu pago de tu recibo de agua a través de ventanilla bancaria, banca móvil, cajero inteligente o internet, según lo dispuesto por cada dependencia.

Contiene : RFC, nombre del solicitante, concepto, monto total y vigencia.

Finalidad: Dar certeza a la aplicación de pagos y reducir los tiempos de respuesta.

Para hallarlo, recuerda que es un código de 20 caracteres que se encuentra junto a un código de barras en la parte inferior o en una de las áreas de recibo, en este caso, del recibo del agua. Dicho número será necesario al momento del reporte del pago.