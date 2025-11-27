La Secretaría de Gestión Integral del Agua confirmó que varias colonias enfrentarán “disminución del servicio” en los próximos días, mientras especialistas advierten que la región atraviesa una “sequía preocupante” que agrava el panorama.

Los trabajos en el tanque GM5 afectarán a Arboledas, Palmatitla y Casilda, indicó el comunicado de SEGIAGUA donde el suministro se restablecerá hasta el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, generando alarma entre los habitantes.

Cortes de agua. Gobierno de México

¿Dónde pedir agua y es gratis?

Las autoridades indicaron que los vecinos podrán solicitar apoyo mediante pipas en la Línea H2O marcando *426, un servicio que, según el comunicado, estará disponible “en caso de ser necesario” para la población afectada.

Aunque no se especifica un costo, los residentes reportan que el abastecimiento suele entregarse sin cobro, y también pueden gestionar solicitudes vía WhatsApp o redes oficiales del organismo hídrico.

Línea H2O: *426

WhatsApp: bit.ly/WhatsAppSACMEX

X y Facebook oficiales de SEGIAGUA

Confirman localidades sin agua.

Tláhuac, localidad afectada en las últimas 48 horas

En Tláhuac, el organismo informó que la Planta Potabilizadora La Caldera suspendió operaciones desde el miércoles a las 21:00 horas debido a trabajos de mantenimiento programados por personal técnico.

La interrupción impacta al Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, donde el servicio se restablecerá hasta el jueves 27 de noviembre a las 9:00 horas, prolongando las afectaciones históricas de la zona.