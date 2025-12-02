A continuación, te contamos en detalle cuáles serán las localidades afectadas, y qué recomendaciones tener en cuenta si te encuentras dentro de los perjudicados por los cortes.

En pleno mes de diciembre, la Ciudad de México enfrentará una nueva serie de cortes de agua que afectarán a miles de habitantes. Las autoridades capitalinas confirmaron que más de 300 colonias de 10 alcaldías tendrán interrupciones temporales en el suministro.

Aunque los cortes serán distintos según la zona, el gobierno local pidió a la población anticiparse para evitar complicaciones.

Qué zonas serán afectadas por los cortes de agua en diciembre

Las 10 alcaldías de la Ciudad de México que sufrirán cortes de agua son: Álvaro Obregón; Coyoacán; Cuajimalpa de Morelos; Gustavo A. Madero; Iztapalapa; Magdalena Contreras; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; y Xochimilco.

Dentro de estas demarcaciones, se identificaron unas 300 colonias específicas donde el suministro será interrumpido o reducido, siendo algunas de ellas en Álvaro Obregón son Lomas del Capulín, Pueblo de San Bartolo Ameyalco, Cedros, Torres de Potrero y Chamontoya; en Coyoacán figuran Pedregal de Santo Domingo, San Mateo Tlaltenango y Cruz Blanca.

También resultarán afectadas colonias en Gustavo A. Madero como Barrio Candelaria Ticomán, La Casilda y Palmatitla. A su vez, en Iztapalapa, sectores como El Mirador, Santa María Aztahuacán, Los Ángeles Apanoaya y Valle de San Lorenzo entran en la programación de cortes.

Por qué se cortará el suministro de agua

El suministro se reducirá debido a la baja disponibilidad en el Sistema Cutzamala, que atraviesa una disminución importante en sus niveles de almacenamiento. Esta caída obliga a limitar el caudal que llega a la Ciudad de México para evitar desabasto en zonas más vulnerables.

Las autoridades aplicarán estos cortes como medida temporal para equilibrar la distribución mientras se realizan ajustes y mantenimiento en la infraestructura que abastece a las alcaldías afectadas.

Recomendaciones para los cortes de agua de diciembre

La duración de los cortes variará por zona: en algunas colonias será de 24 horas y en otras podría extenderse hasta 72 horas, con un restablecimiento gradual.

Por ello, el gobierno pidió a la población anticiparse y usar el agua disponible de manera responsable. De esta manera, solicitó tener en cuenta las siguientes recomendaciones: