El reemplazo de la mampara de baño que cada vez es más inminente.

Hay elementos del hogar que parecen eternos hasta que de repente dejan de serlo. La mampara de baño lleva décadas siendo la solución estándar para separar la zona de ducha del resto del cuarto de baño. Funcional, resistente y casi omnipresente en cualquier reforma. Pero en 2026, ese estándar tiene por primera vez alternativas reales, accesibles y que ya se están instalando en hogares y hoteles de todo occidente.

El baño ha dejado de ser solo un lugar funcional y se está convirtiendo en uno de los espacios más cuidados de la casa. La tendencia no es solo estética. Es también práctica, higiénica y económica. Y cuando se juntan esos tres argumentos, la pregunta ya no es si la mampara desaparecerá, sino cuándo.

Las nuevas tendencias que reemplazarán a la mampara de baño en la ducha. Freepik

Las tendencias que reemplazarán a la mampara en 2027

1. Duchas sin mampara: la opción que más está creciendo

Las duchas abiertas o “walk-in showers” son la gran apuesta del año entre arquitectos e interioristas. Al eliminar puertas y perfiles, el espacio se agranda visualmente y se consigue un estilo minimalista que ya es habitual en hoteles de gama alta y que está llegando a los hogares particulares con fuerza.

Este tipo de duchas suman puntos por su accesibilidad, su facilidad de limpieza y su adaptabilidad a cualquier tamaño de baño. Son especialmente cómodas para todas las edades y eliminan obstáculos físicos que con el tiempo acumulan cal, humedad y suciedad difícil de eliminar. El único requisito técnico imprescindible es una buena pendiente del suelo y un sistema de drenaje bien diseñado.

2. Materiales continuos y acabados naturales: el cambio más duradero

La segunda tendencia que está desplazando a la mampara es el uso de materiales continuos como el microcemento, la piedra natural o los revestimientos sin juntas. Estos acabados no solo aportan un aspecto moderno y sofisticado, sino que también facilitan la limpieza y requieren menos mantenimiento que las soluciones tradicionales con azulejos y perfiles metálicos.

La idea es reforzar la sensación de amplitud y conectar el baño con una estética más natural y cálida. Los colores que dominan en 2026 se alejan del blanco frío tradicional y apuestan por tonos como arena, beige, terracota, verde oliva y gris piedra, que generan una atmósfera más cercana a la de un spa que a la de un cuarto de baño convencional.

3. Paneles fijos y vidrios texturizados: el equilibrio entre apertura y privacidad

Para quienes prefieren no eliminar del todo la división en la ducha, los paneles fijos de vidrio sin marcos o los vidrios texturizados son la alternativa intermedia. Permiten mantener cierta privacidad sin cortar el paso de la luz ni romper la armonía visual del espacio.

A diferencia de las mamparas clásicas con marcos, guías y puertas correderas, estos paneles se integran de forma sutil y aportan una estética más ligera y contemporánea. Son también más fáciles de limpiar porque eliminan los perfiles y juntas donde se acumula el sarro.

Las nuevas tendencias para reemplazar a las mamparas. ChatGPT

Por qué cada vez más baños reemplazarán la mampara

El cambio responde a tres razones que se refuerzan entre sí.

La primera es estética : el baño sin mampara o con panel fijo se percibe más amplio, más luminoso y más cuidado.

La segunda es práctica : las duchas abiertas y los materiales continuos son más fáciles de limpiar y mantener que una mampara con perfiles metálicos y juntas de silicona.

La tercera es económica: aunque la instalación inicial puede tener un coste similar o algo superior, el ahorro en mantenimiento y limpieza a largo plazo es considerable.

Los especialistas en interiorismo señalan además que muchas de estas tendencias pueden adaptarse sin necesidad de una reforma integral. Reemplazar una mampara pesada por un panel fijo más liviano, cambiar la grifería por diseños minimalistas o sumar espejos de gran formato puede transformar la percepción del espacio con una inversión moderada.

Qué tener en cuenta antes de eliminar la mampara

Antes de acometer el cambio, los expertos recomiendan evaluar tres aspectos clave. El primero es la pendiente del suelo y el drenaje: en las duchas abiertas, el suelo debe estar diseñado para dirigir el agua hacia la rejilla sin generar salpicaduras ni filtraciones. El segundo es la ventilación: sin divisiones físicas, el vapor se dispersa con mayor facilidad y un buen extractor o ventana es imprescindible para evitar humedad acumulada. El tercero es la elección de materiales antideslizantes, especialmente en hogares con niños o personas mayores.

La mampara no desaparecerá de todos los baños de golpe. Pero la dirección del mercado es clara, y los propietarios que están reformando sus cuartos de baño en 2026 ya no la están eligiendo como primera opción.