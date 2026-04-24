La temporada de huracanes 2026 está por iniciar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya dio a conocer sus estimaciones sobre la actividad ciclónica entre mayo y noviembre. Como parte del llamado a la prevención, las autoridades destacaron que la preparación ante lluvias intensas e inundaciones es responsabilidad de la población. Además, anticiparon que en el Océano Pacífico se registrará una actividad superior al promedio histórico. Conoce los detalles del reporte oficial del SMN y evita problemas a nivel nacional. Para este año se prevé la formación de entre 29 y 36 ciclones tropicales en total, considerando tanto el Pacífico como el Océano Atlántico. De ese total: Océano Pacífico Se esperan entre 18 y 21 sistemas, una cifra superior al promedio histórico de 15. Océano Atlántico Se pronostican entre 11 y 15 ciclones, en línea con el promedio habitual. En México, el periodo oficial varía según la cuenca: Como cada año, los ciclones recibirán nombres en orden alfabético. Con este panorama, las autoridades meteorológicas insisten en mantenerse informados y tomar precauciones ante una temporada de huracanes que podría ser más activa, especialmente en el Pacífico.