El mal olor en los zapatos es un problema frecuente, sobre todo en personas que los usan durante muchas horas o en climas calurosos. Si bien hay productos comerciales para combatirlo, hay un método casero con bicarbonato de sodio que es clave para solucionarlo de forma sencilla y sin gastar demás. El truco del bicarbonato de sodio es popular por su capacidad de eliminar bacterias y absorber la humedad que provoca estos olores. Es efectivo y práctico, ya que no daña el calzado, no requiere mucho dinero y puede dar resultados desde la primera aplicación. Conoce a continuación los detalles para hacer el procedimiento desde la comodidad del hogar. El bicarbonato destaca por sus propiedades antibacterianas y absorbentes. Para aplicarlo correctamente: El origen del mal olor está en la combinación de sudor, humedad y bacterias. Los pies, al permanecer en un espacio cerrado y cálido, generan el ambiente ideal para que estos microorganismos se desarrollen. Algunos factores que empeoran el problema: Por eso, no basta con lavar los pies: también es necesario tratar el interior del zapato. Además del bicarbonato, hay hábitos que ayudan a evitar que el problema regrese: Otra opción útil es poner pequeñas bolsitas de tela con bicarbonato dentro de los zapatos cuando no se usen. Esto ayuda a mantenerlos secos y sin olores por más tiempo.