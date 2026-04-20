El método casero de envolver las tarjetas bancarias en papel aluminio resulta importante en un contexto en el que surgen las preocupaciones sobre la seguridad financiera. Ante las nuevas modalidades de fraude, estos trucos resultan interesantes para cuidar el dinero. Si bien puede parecer una solución improvisada o exagerada, expertos en ciberseguridad señalan que este truco casero tiene bases científicas que lo respaldan. Esto se da porque las tarjetas integran sistemas de identificación por radiofrecuencia, que en muchos casos es aprovechada por delincuentes. Este tipo de fraude usa dispositivos capaces de captar la señal sin necesidad de contacto directo. En lugares concurridos como aeropuertos, estaciones o centros comerciales, un ciberdelincuente puede acercarse lo suficiente para intentar obtener información sensible, como el número del plástico. Según los especialistas, este material funciona como conductor eléctrico y puede bloquear o dispersar las ondas electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se genera una barrera protectora conocida como “jaula de Faraday”, un principio físico que impide que las señales entren o salgan. En la práctica, esto aísla los intentos de lectura no autorizada, reduciendo el riesgo de robo de datos. Por ello, este método se hizo popular como una alternativa rápida, económica y fácil de aplicar, sobre todo en espacios con grandes concentraciones de personas. Sin embargo, los expertos advierten que no debe considerarse una solución definitiva. Aunque puede añadir una capa extra de protección, no reemplaza otras medidas de seguridad más complejas. A continuación, las claves que debes tener en cuenta para que el método del papel aluminio funcione. Se sugiere usar billeteras o fundas con bloqueo de radiofrecuencia, así como: Además, los especialistas hacen foco en la educación digital para entender cómo funcionan los sistemas de pago y conocer las posibles amenazas permite tomar decisiones más conscientes y adoptar hábitos que ayuden a disminuir el riesgo de fraude.