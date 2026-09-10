Requisitos de pasaporte y documentos para ingresar a México, El Salvador y Guatemala.

Postergar la renovación del pasaporte puede generar inconvenientes al momento de viajar. En destinos como México, El Salvador y Guatemala, las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden solicitar un documento vigente y con la validez mínima exigida para cada viaje. Si el pasaporte está vencido o por caducar, el pasajero podría tener problemas para abordar o ser inadmitido al llegar.

Qué documentos pueden solicitar México, El Salvador y Guatemala para ingresar

Los requisitos de entrada no son idénticos en los tres países. Pueden cambiar según la nacionalidad del viajero, el medio de transporte, la duración de la visita y la necesidad de contar con visa.

México

Las personas extranjeras deben presentar un pasaporte vigente, válido y en buen estado, además de cumplir con los requisitos migratorios que correspondan a su nacionalidad. También pueden solicitar información sobre el motivo del viaje, el alojamiento, la duración de la estadía y el boleto de salida.

México no aplica automáticamente la misma regla de vigencia mínima para todos los visitantes. Por eso, es importante revisar las condiciones específicas antes de viajar y consultar también a la aerolínea.

El Salvador

Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar a El Salvador con su documento de identidad vigente y en buen estado o con pasaporte, debido a los acuerdos de movilidad de la región CA-4.

Los viajeros de otros países deben presentar un pasaporte vigente y en buenas condiciones. Además, tienen que verificar si necesitan visa y si la autoridad migratoria puede solicitar documentación adicional.

Guatemala

Quienes viajen a Guatemala deben contar con un documento de viaje válido y en buen estado. Según la nacionalidad, pueden necesitar pasaporte, visa u otros comprobantes relacionados con el motivo de la visita.

Antes de abordar, conviene confirmar la vigencia exigida por Guatemala, la aerolínea y el país de nacionalidad del pasajero. Un pasaporte vencido o deteriorado puede generar inconvenientes durante el control migratorio.

En los países del CA-4 -Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua-, los ciudadanos de esos Estados pueden utilizar su documento nacional de identidad para determinados desplazamientos dentro de la región. Esta facilidad no significa que todos los extranjeros puedan viajar sin pasaporte.

México, El Salvador y Guatemala prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte

El inconveniente no suele surgir al llegar al país de destino, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida o en el paso fronterizo de origen, la aerolínea o las autoridades migratorias revisan la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas, pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental para no perder el vuelo.

Antes de viajar conviene: