México, El Salvador y República Dominicana exigen a los viajeros extranjeros presentar el pasaporte vigente para autorizar su ingreso y rechazan a quienes lleguen con el documento vencido. Las autoridades migratorias de los tres países remarcaron que este requisito no admite excepciones para turistas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador y la Dirección General de Migración de República Dominicana confirmaron los criterios vigentes. Cada país, sin embargo, aplica sus propios plazos de anticipación.

¿Qué exige cada país para el ingreso de extranjeros?

En México no existe una ley que obligue a una vigencia mínima de seis meses: alcanza con que el pasaporte esté vigente durante toda la estadía. Algunas aerolíneas, de todos modos, piden esa vigencia como política propia antes de permitir el embarque.

El Salvador es más estricto: exige que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia al momento del ingreso. República Dominicana pide la misma vigencia mínima, aunque mantiene una excepción para ciertas nacionalidades hasta fines de 2026.

México : pasaporte vigente durante toda la estadía (sin mínimo legal de seis meses)

El Salvador : mínimo seis meses de vigencia al ingresar

República Dominicana: seis meses de vigencia, salvo excepción vigente para viajeros de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador

Las autoridades migratorias de los tres países remarcaron que este requisito no admite excepciones para turistas. ChatGPT

¿Cómo afecta esta exigencia a los viajeros?

Quien llegue con el pasaporte vencido puede ser rechazado en el control migratorio o directamente no lograr embarcar en el país de origen. Esto implica la pérdida de reservas de vuelos, hoteles y excursiones ya pagadas.