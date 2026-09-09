Las autoridades migratorias de México han reafirmado que los viajeros extranjeros deberán presentar un pasaporte válido y en óptimas condiciones para poder ingresar al territorio nacional. Aquellos que lleguen con un documento caducado, deteriorado o que no satisfaga los requisitos de validez establecidos podrían enfrentarse a revisiones adicionales o incluso a la negación del ingreso.

La supervisión podría intensificarse, especialmente en terminales internacionales con un significativo volumen de pasajeros, tales como los aeropuertos de Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, donde se anticipa un considerable flujo de visitantes provenientes del extranjero. Las inspecciones estarán dirigidas a confirmar que los documentos de viaje cumplan con las exigencias estipuladas por la legislación migratoria mexicana.

Según lo informado por las autoridades, la normativa vigente otorga al Instituto Nacional de Migración (INM) la facultad de restringir el ingreso de ciudadanos extranjeros en casos en los cuales el pasaporte presentado no cumpla con los requisitos de vigencia o validez indispensables para su entrada al país.

El detalle del pasaporte que puede impedir tu entrada a México

A pesar de que numerosos viajeros consideran que pueden hacer uso de su pasaporte hasta la fecha exacta de vencimiento, en la práctica, controles internacionales requieren que el documento mantenga un periodo mínimo de validez para permitir la entrada.

Por lo tanto, un extranjero que ingrese a México con un documento vencido o próximo a expirar podría enfrentar:

Entrevistas migratorias

Revisiones más exhaustivas

Ser declarado inadmisible

Las autoridades aeroportuarias han adelantado que estas verificaciones serán particularmente rigurosas en aeropuertos internacionales tales como Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, debido al incremento anticipado del tránsito de pasajeros durante el año 2026.

Riesgos y consecuencias de viajar con pasaporte vencido o a punto de vencer

Los viajeros internacionales que no realicen la renovación de su pasaporte antes de emprender su viaje pueden afrontar diversas complicaciones, entre las que se incluyen:

Rechazo inmediato por parte de las autoridades migratorias.

por parte de las autoridades migratorias. Retención temporal en el aeropuerto mientras se evalúa su situación.

en el aeropuerto mientras se evalúa su situación. Negativa de ingreso al territorio mexicano.

al territorio mexicano. Pérdida de vuelos de conexión.

de conexión. Cancelación o pérdida de reservas de hospedaje y actividades turísticas.

Recomendaciones antes de viajar a México en 2026

Las autoridades instan a revisar con suficiente anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte antes de la adquisición de boletos de avión o la contratación de servicios turísticos.

En terminales con una significativa operación internacional, como los aeropuertos de Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, los controles documentales serán más rigurosos para detectar irregularidades y facilitar el ingreso de los pasajeros que cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa migratoria mexicana.

Asimismo, se recomienda verificar que el documento no presente daños físicos, hojas deterioradas o fallas en la lectura electrónica, ya que cualquiera de estas circunstancias puede ocasionar inconvenientes durante la inspección migratoria.