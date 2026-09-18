Dentro de las metas del Plan México está colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo, un hito que se rebasó entre 2001 y 2002, pero que hoy se ve lejos.

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México necesita ajustar el gasto público para reducir el déficit fiscal y mantener una deuda económica sostenible, y en este sentido, la Secretaría de Hacienda se comprometió a que la trayectoria del déficit fiscal se reduzca a partir del año entrante, pero existe un riesgo en la estrategia de la dependencia, desde la óptica de México, ¿cómo vamos? (MCV).

El think tank recuerda que dentro de las metas del Plan México está colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo, un hito que se rebasó entre 2001 y 2002, pero que hoy se ve lejos.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora (al centro), entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados. Cortesía Secretaría de Hacienda

El año pasado, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), México fue la décimo quinta economía más grande del mundo.

En su análisis “Inversión al 2T2026 en 21.8% del PIB. Recortar la inversión física compromete la capacidad productiva y el crecimiento de México en los próximos años”, el organismo recuerda que la Secretaría de Hacienda se comprometió a reducir el déficit público a partir del año entrante, pero esto se hará a través del sacrificio de la inversión productiva.

Para el año entrante, la inversión productiva representará 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), el mismo porcentaje que el gobierno destinará a los programas del bienestar.

Sin embargo, conforme avance el tiempo, la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora planea reducir la inversión productiva a 1.5% del PIB hacia 2032.

Para MCV, esto parece contraintuitivo en relación con las metas establecidas en el Plan México, pues señala que la inversión permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos de calidad.

“Fomentar mayores niveles de inversión en un país resulta el principal detonador de crecimiento económico”, abunda la organización.

Además, la Meta 2 del Plan México busca mantener la inversión por encima de 25% del PIB a partir de 2026 y superar 28% en 2030.

“Alcanzar este objetivo no solo es fundamental para posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo (Meta 1), sino para generar 1.5 millones de empleos adicionales en el sector manufacturero (Meta 3)”, detalló el organismo.

Situación actual

México no está alcanzando los niveles de inversión comprometidos en el Plan México, pues en el segundo trimestre del año, la inversión se ubicó en 21.8% del PIB nacional, su nivel más bajo para un segundo trimestre desde 2021, es decir cuando terminó el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Por ramo, la inversión privada representó 18.5% del PIB, por arriba del 17.9% del trimestre anterior, pero menor al 19.4% observado en el 2T2025. Del mismo modo, es su nivel más bajo en un periodo comparable desde 2021, detalla el think tank.

Por su parte, la inversión pública equivale a 3.3% del PIB, misma proporción que el trimestre previo y mayor al 2.9% de hace un año.

“La inversión es el principal motor del crecimiento económico y de la generación de empleos de calidad”, insiste MCV.

En este sentido, destacó que el país requiere inversión principalmente en el sector energético, para impulsar el desarrollo de sectores estratégicos y actividades intensivas en electricidad, como la industria tecnológica, dijo el organismo.