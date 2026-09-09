Dejar la renovación del pasaporte para último momento puede arruinar un viaje antes de que empiece. México, El Salvador y Puerto Rico exigen a los viajeros extranjeros un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, y quienes se presenten con el documento vencido o próximo a caducar pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en el control. Ahora bien, Puerto Rico tiene una particularidad clave que conviene entender.

Qué exigen México, El Salvador y Puerto Rico para autorizar el ingreso al país

Aunque los tres comparten la exigencia de un pasaporte vigente para los extranjeros, las condiciones varían:

México:

El Instituto Nacional de Migración (INM) exige que el pasaporte esté vigente y en buen estado, y que su validez alcance para cubrir toda la estadía. No fija de forma general un período mínimo de meses, pero evalúa cada caso.

El Salvador:

Solicita a los viajeros extranjeros de fuera de la región un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, además de un posible boleto de salida y prueba de solvencia.

Puerto Rico:

Al ser territorio de Estados Unidos, aplica exactamente las mismas reglas migratorias que el resto del país. Los extranjeros necesitan pasaporte vigente (en muchos casos, con seis meses de validez) más la visa estadounidense o la autorización ESTA, según su nacionalidad.

México, El Salvador y Puerto Rico exigen a los viajeros extranjeros un pasaporte vigente para autorizar su ingreso. ChatGPT

México, El Salvador y Puerto Rico prohíben el ingreso al país a los que postergaron la renovación del pasaporte

El inconveniente no suele surgir al llegar, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida, la aerolínea revisa la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple las condiciones, puede negar el embarque para evitar sanciones.

Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental.

Antes de viajar conviene: