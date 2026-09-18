Una buena noticia para los viajeros hondureños: Estados Unidos confirmó que los ciudadanos de Honduras están exentos de la conocida “regla de los seis meses” de vigencia del pasaporte para ingresar al país.

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las nacionalidades del mundo, los hondureños solo necesitan que su pasaporte esté vigente durante el período de su estadía.

Qué es la regla de los seis meses en el pasaporte

Estados Unidos aplica, como norma general, la llamada “regla de los seis meses”: exige que los viajeros extranjeros tengan un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de su período de estadía previsto en el país. La idea detrás de esa exigencia es garantizar que el documento no venza mientras la persona está en territorio estadounidense.

Sin embargo, esa regla no aplica a todos. Estados Unidos mantiene una lista de países cuyos ciudadanos están exentos de ese requisito y solo necesitan que el pasaporte cubra el tiempo de su viaje. Esa lista se conoce informalmente como el “Six-Month Club” (el club de los seis meses).

Estados Unidos confirmó que los hondureños están exentos de la regla de los seis meses de vigencia del pasaporte para ingresar al país. Chat GPT Imagen Ilustrativa | El Cronista USA

Los hondureños no necesitan seis meses de vigencia en el pasaporte para ingresar al país

Honduras figura en esa lista oficial de países exentos, administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos a través de su Programa de Enlace con Transportistas (Carrier Liaison Program). Según la versión actualizada de esa lista, los ciudadanos hondureños solo deben tener un pasaporte válido para su período de estadía, sin los seis meses adicionales.

Honduras comparte esta exención con la mayoría de los países de América Latina, entre ellos México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

Qué requisitos se mantienen para viajar a Estados Unidos