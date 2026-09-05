Quienes tengan la intención de salir de México en los próximos meses deben prestar atención a una nueva disposición migratoria que podría obstaculizar su abordaje al vuelo. Esta medida establece limitaciones específicas para aquellos ciudadanos y extranjeros que no hayan cumplido en tiempo y forma con un trámite esencial relacionado con su pasaporte.

El propósito de la regulación es reforzar los mecanismos de control en fronteras y aeropuertos, minimizando las irregularidades que suelen presentarse durante los viajes internacionales. Las autoridades son contundentes: verificar el estado del documento antes de planear cualquier itinerario ya no es opcional, sino una obligación.

¿Qué tan poderoso es el pasaporte de México? Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El trámite indispensable antes de viajar desde México

En el centro de la disposición se encuentra la renovación oportuna del pasaporte. Presentarse ante un punto migratorio con un documento caducado o próximo a expirar podría ser motivo suficiente para que los funcionarios impidan la salida o el ingreso al país.

Esto adquiere aún mayor importancia al considerar que numerosas naciones a nivel global requieren que el pasaporte posea una vigencia mínima al momento de la llegada, sin importar la duración de la estancia.

Consecuencias de incumplir este requisito migratorio

La normativa se aplica de manera igualitaria a nacionales y extranjeros que transiten por el territorio mexicano y se fundamenta en tratados de seguridad internacional que obligan a los estados a verificar la autenticidad y vigencia de los documentos de viaje. Un pasaporte caducado puede resultar en una restricción de salida, la cual se mantendrá vigente hasta que se complete el procedimiento correspondiente.

Frente a esta situación, la recomendación de las autoridades es actuar con suficiente antelación:

verificar la fecha de vencimiento del pasaporte iniciar el proceso de renovación si la caducidad es inminente comprobar los requisitos específicos de entrada exigidos por el país de destino.

No dejes estos pasos para el último momento.

Tener la documentación adecuada al llegar al aeropuerto o al cruzar fronteras es fundamental para asegurar que el viaje transcurra sin interrupciones por problemas administrativos. Una planificación anticipada puede ser determinante para evitar contratiempos antes de partir.