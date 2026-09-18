A solo unos meses de debutar en NYSE, Sinda incursiona en el mercado de los ETF.

Sinda, una empresa dedicada a la extracción de plata respaldada por Fresnillo, anunció una nueva incursión en los fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés a través de su incorporación al VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) a partir del cierre de mercado de este viernes 18 de septiembre, de acuerdo con un comunicado.

La llegada de la empresa, con sede en México, al mercado de ETF se generó solo tres meses después de debutar en el mercado de capitales de la Bolsa de Nueva York (NYSE), el pasado 26 de junio.

El objetivo de la empresa, con sede en México, es ampliar su exposición entre los inversionistas que siguen empresas de pequeña y mediana capitalización del sector.

El VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) es un vehículo de inversión que busca replicar el rendimiento de precio y rentabilidad del índice MVIS Global Junior Gold Miners (MVGDXJTR), instrumento que, en paralelo, tiene como objetivo seguir el rendimiento general de las empresas de pequeña capitalización que se dedican principalmente a la extracción de oro y/o plata.

Las acciones de Sinda, con clave de pizarra SIND, subieron 2.01% para cotizar en u$s15.19 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La compañía no proporcionó en el comunicado detalles sobre el peso que tendrá Sinda dentro del ETF, ni sobre posibles flujos asociados con su incorporación.

“Creemos que mejorará aún más el perfil de Sinda dentro de la comunidad global de inversión en metales preciosos”, dijo Daniel Muñiz, presidente ejecutivo de la compañía, quien agregó que la empresa continuará avanzando en el Proyecto Sinda y en su estrategia de exploración y desarrollo.

Sinda apuesta por ampliar recursos de plata

Tras su salida a NYSE, Sinda dio a conocer el desarrollo de un megayacimiento ubicado en el distrito minero de Guanajuato que registra recursos minerales por 369 millones de onzas equivalentes de plata y recursos indicados por otros 16 millones de onzas equivalentes, con una ley promedio de 692 gramos por tonelada en esta última categoría.

La minera también estimó objetivos de exploración de entre 452 y 484 millones de onzas equivalentes de plata, lo que, de confirmarse mediante futuras perforaciones, colocaría al proyecto entre los mayores activos de plata primaria de la región.

En conjunto, las cifras apuntan a una base potencial superior a 800 millones de onzas de plata equivalente, aunque la propia empresa precisa que solo 38% de las vetas conocidas han sido perforadas.

El ETF VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) mantiene cerca de 73.8 millones de acciones en circulación. Según datos de Bloomberg, el precio del vehículo cotiza cerca de los u$s124.44 por unidad; en lo que va del año, acumula un retorno de poco más de 9%.

El GDXJ, lanzado al mercado en 2015, fue calificado como el segundo ETF con mejor rendimiento por parte de Morningstar al registrar una ganancia de 141% durante 2025.