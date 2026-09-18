En esta noticia Alpek avanza 15.7% desde el anuncio

Las acciones de Alpek y Televisa avanzaron en la sesión del viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a pocos días de que entre en vigor el rebalanceo del S&P/BMV IPC, que contempla la salida de la televisora mexicana y el ingreso de Alpek al principal índice accionario mexicano.

Los títulos de la petroquímica regiomontana, con clave ALPEKA, cerraron la jornada del 18 de septiembre con un avance de 5.9% a MXN$15.08 por acción, después de alcanzar un máximo intradía de MXN$15.26.

Por su parte, las acciones de Televisa (TLEVIS) llegaron a subir 4.8%, hasta un máximo de MXN$8.39 por acción. Hacia el cierre moderaron las ganancias y terminaron en MXN$8.08, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores.

Los movimientos se produjeron en una jornada de quadruple witching, en la que vencen simultáneamente cuatro tipos de contratos sobre futuros y opciones, un evento que suele incrementar la actividad y volatilidad en los mercados.

A esta dinámica se suma la expectativa por la entrada en vigor del rebalanceo del S&P/BMV IPC, que modificará la composición del índice con la salida de Televisa y el ingreso de Alpek.

S&P Dow Jones Indices dio a conocer el 11 de septiembre los resultados definitivos del segundo rebalanceo semestral del S&P/BMV IPC. La nueva muestra entrará en vigor el próximo 21 de septiembre.

Analistas de Banorte señalaron que los cambios derivados de la entrada o salida de emisoras del índice pueden generar volatilidad en las acciones involucradas, con movimientos que podrían extenderse en el corto plazo.

Alpek avanza 15.7% desde el anuncio

Desde el anuncio preliminar del rebalanceo, las acciones de Alpek acumulan un avance de 15.73%, al pasar de MXN$12.97 a MXN$15.01 por acción, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En contraste, los títulos de Televisa acumulan una caída de 9.21% en el mismo periodo, al pasar de MXN$8.90 a MXN$8.08 por acción al cierre de la semana.