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El pasaporte americano es un documento esencial para todos los ciudadanos estadounidenses que desean viajar al exterior, pues se encuentra dentro de la lista de obligatorios que las autoridades y aerolíneas solicitarán para este propósito.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos y documentos que se exigen a todos los solicitantes para poder realizar esta gestión.

Es importante destacar que los pasos que se detallarán a continuación sólo aplican para tramitar el pasaporte americano de adulto, los menores deben cumplir con instancias diferentes.

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Cómo tramitar el pasaporte de adulto paso a paso

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, los pasos para obtener este documento de viaje son

  • 1) Rellenar el formulario DS-11 e imprimirlo
  • 2) Presentar prueba de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento, un pasaporte anterior en validez, u Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero, un Certificado de Naturalización o Ciudadanía. Cualquiera de estas opciones debe llevarse en papel
  • 3) Presentar una identificación física con foto (DNI) en el momento de la solicitud, como una licencia de conducir o permiso mejorado.
  • 4) Llevar fotocopias de la prueba de ciudadanía y fotocopias de la parte delantera y trasera del pasaporte
  • 5) Presentar una foto que cumpla con los requisitos de solicitud

Toda esta información debe ser entregada en un centro de pasaportes o en alguna de las ferias de pasaporte organizadas mes a mes.

El pasaporte americano tiene una duración de 10 años. Fuente: Shutterstock.
El pasaporte americano tiene una duración de 10 años. Fuente: Shutterstock.

Quiénes tienen que hacer este trámite para obtener su pasaporte americano

Esta gestión en particular está destinada a

  • Personas que tramitan el pasaporte por primera vez con 18 años o más
  • Adultos con pasaporte perdido
  • Adultos con pasaporte robado o dañado
  • Adultos con pasaportes emitidos hace más de 15 años
  • Adultos con pasaportes que se emitieron cuando tenían menos de 16 años

Una vez obtenido, tendrá una duración de 10 años.

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Cuánto cuesta tramitar el pasaporte americano de adulto

El trámite en total tiene un costo de 165 dólares, pero si a la vez se gestiona una tarjeta pasaporte -que sirve como identificación y para realizar algunos viajes por tierra y mar- el trámite costará 195 dólares.

En caso de desear una entrega acelerada, al costo de solicitud se le añaden 60 dólares extra.