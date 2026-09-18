El pasaporte americano es un documento esencial para todos los ciudadanos estadounidenses que desean viajar al exterior, pues se encuentra dentro de la lista de obligatorios que las autoridades y aerolíneas solicitarán para este propósito.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos y documentos que se exigen a todos los solicitantes para poder realizar esta gestión.

Es importante destacar que los pasos que se detallarán a continuación sólo aplican para tramitar el pasaporte americano de adulto, los menores deben cumplir con instancias diferentes.

Cómo tramitar el pasaporte de adulto paso a paso

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, los pasos para obtener este documento de viaje son

1) Rellenar el formulario DS-11 e imprimirlo

2) Presentar prueba de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento, un pasaporte anterior en validez, u Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero, un Certificado de Naturalización o Ciudadanía. Cualquiera de estas opciones debe llevarse en papel

3) Presentar una identificación física con foto (DNI) en el momento de la solicitud, como una licencia de conducir o permiso mejorado.

4) Llevar fotocopias de la prueba de ciudadanía y fotocopias de la parte delantera y trasera del pasaporte

5) Presentar una foto que cumpla con los requisitos de solicitud

Toda esta información debe ser entregada en un centro de pasaportes o en alguna de las ferias de pasaporte organizadas mes a mes.

El pasaporte americano tiene una duración de 10 años. Fuente: Shutterstock.

Quiénes tienen que hacer este trámite para obtener su pasaporte americano

Esta gestión en particular está destinada a

Personas que tramitan el pasaporte por primera vez con 18 años o más

Adultos con pasaporte perdido

Adultos con pasaporte robado o dañado

Adultos con pasaportes emitidos hace más de 15 años

Adultos con pasaportes que se emitieron cuando tenían menos de 16 años

Una vez obtenido, tendrá una duración de 10 años.

Cuánto cuesta tramitar el pasaporte americano de adulto

El trámite en total tiene un costo de 165 dólares, pero si a la vez se gestiona una tarjeta pasaporte -que sirve como identificación y para realizar algunos viajes por tierra y mar- el trámite costará 195 dólares.

En caso de desear una entrega acelerada, al costo de solicitud se le añaden 60 dólares extra.